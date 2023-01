“Que ex tan tóxica”, JLo no quería que Marc se casara con Nadia y le puso una condición

Marc Anthony se casó por cuarta vez y en esta oportunidad con la hermosa modelo Nadia Ferreira, con quien tiene casi un año de relación.

La pareja se casó por todo lo alto en una lujosa boda celebrada en el Pérez Art Museum de Miami y que contó con grandes celebridades como David y Victoria Beckham y Salma Hayek.

Sin embargo, parece que una persona no estaba muy feliz con la idea de la boda, y se trata de la ex del cantante, Jennifer López.

Y es que no estaba muy de acuerdo con que su ex se casara “tan pronto” con Nadia, además que le parecía muy joven, especialmente porque será la madrastra de sus hijos.

Por esto, la “diva del Bronx”, le puso una condición a Marc para que se pudiera casar con Nadia con su aprobación.

La condición que Jennifer López le puso a Marc Anthony para casarse con Nadia Ferreira

Una fuente cercana a Jennifer y Marc reveló que Jennifer López le puso una condición a Marc y tiene que ver con sus dos hijos, Max y Emme.

La famosa cantante le pidió a Marc que la modelo debe “llevarse bien y tratar muy bien” a sus dos hijos, pues no permitirá ningún maltrato de ella a sus gemelos.

Y es que JLo es muy cuidadosa y protectora con sus hijos, y no confía en nadie para dejarlos, y debido al poco tiempo de noviazgo que Marc y Nadia tuvieron, no la conoce a fondo y no confía en ella aún.

Esto ha llevado a que reciba miles de críticas pues la llaman “hipócrita”, ya que ella también se casó muy rápido con Ben Affleck e hizo que sus hijos convivieran con él de inmediato , sin que Marc le pusiera alguna objeción.

“Pero que ex tan tóxica es JLo, o sea ella sí puede presentarles a sus hijos a todos los hombres, pero Marc no”, “dios esta mujer es tan hipócrita, ella sí se puede casar, pero el ex no tiene derecho”, “de verdad que tener a JLo de ex es lo peor”, y “que descaro el de esta mujer poniéndole condición al ex para casarse jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Esto es lo que hacía Jennifer López con su hija mientras Marc Anthony se casaba

La boda de Marc Anthony y Nadia Ferreria contó con grandes invitados, pero tuvo una gran ausente y fue su hija Emme.

Y es que mientras su padre se casaba, Emme y Jennifer López estaban paseando con Ben Affleck y los hijos de él.