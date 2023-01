¡Bandera blanca por Sasha! Así festejaron Shakira y Pique el cumpleaños de su hijo menor

Shakira y Piqué, la separación más mediática del espectáculo, al menos los últimos meses, tuvieron que darse un respiro por sus hijos, la semana pasada por el cumpleaños 10 de Milan y esta vez por los 8 años de Sasha, la pareja tuvo que hacer lo impensado todo sea para que sus hijos vivan un feliz cumpleaños.

Mucho se especuló sobre un posible encuentro entre Shakira y Clara Chía, pues se dijo que el cumpleaños del menor sería celebrado en la casa de Piqué, donde estaría de invitada la joven empleada de su empresa Kosmos, esto no es todo, pues al parecer todos los ‘enemigos’ se verían frente a frente, pues la ex suegra de la colombiana Montserrat Bernabeu también se daría cita al cumpleaños de Sasha.

Al menos el encuentro entre la cantante y Clara Chía Martí no sucedió, no hasta el momento y lo que en realidad sucedió fue una dinámica parecida a lo que sucedió cuando Milan cumplió años, donde cada quien festeja, por un lado, a los pequeños.

También te podría interesar: No es egoísta e inútil como Piqué: Recuerdan la poderosa razón de Shakira para querer ser famosa

Shakira y Piqué: así festejaron el cumpleaños de su hijo Sasha

Juntos, pero no revueltos, todo lo que se especuló sobre Piqué y Shakira, la final resultó no ser y la dinámica fue un tanto parecida a lo que sucedió con Milan, aunque la diferencia radicó en que esta vez sería el futbolista quien se llevaría a sus hijos a comer a primera hora y posterior a eso los regresaría a casa de su madre.

El primero en salir y subir al auto de Piqué fue Milan, con quien mantuvo una cariñosa conversación y se les veía muy divertidos, posteriormente, salió Sasha quien recibió un caluroso abrazo y un efusivo saludo por parte de su padre.

#GeraldPique que ha comido con sus padres y los niños, llegado después de comer y ha dejado a los pequeños en la fiesta de cumpleaños que tiene organizada #Shakira en su casa. — Marc Leirado Millán (@MarcLeirado) January 29, 2023

Piqué no fue el único que captaron llegando, también a Montserrat Benrabéu y Joan Piqué, a la que alguna vez fuera casa de Shakira y Gerard, pero la pareja no se detuvo a hablar con la prensa luego de que la ex suegra de la colombiana también tuviera un pedacito de canción dedicada y derivara en otras acciones como la bruja en el balcón y la serie de videos que salieron a la luz que evidenciaban una mala relación entre las dos mujeres.

También se vio llegar a equipo y staff que se encargaría de amenizar la fiesta de cumpleaños del pequeño que ya le había preparado Shakira. Horas más tarde, el futbolista llegó con los pequeños para dejarlos en la casa de Shakira, quien también invitó ahora a su entrañable amigo, Bizarrap a la celebración.

Entre otros invitados que fueron a la celebración de Sasha fueron los dos hijos del jugador de baloncesto Kyle Kuric y su pareja, Taraneh Momenia, Arshan y Arsalan. Quienes tienen una edad parecida a la del hijo de Shakira.