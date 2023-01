No es egoísta e inútil como Piqué: Recuerdan la poderosa razón de Shakira para querer ser famosa

Gerard Piqué no es bajado de ser un ‘vago’, un ‘inútil’, un ‘bueno para nada’ y su aspecto físico no es que sea de mucha ayuda de paso, pues los internautas no han dudado en señalar que se ve ‘dejado’ desde que Shakira lo ha humillado públicamente de manera constante, además de la presión de la prensa y la opinión pública.

En aras de seguirlo hundiendo y comparando su carrera con la exitosa trayectoria de su expareja, se ha hecho viral un video donde recuerdan los motivos que Shakira tenía para volverse una persona exitosa y económicamente que no le faltase absolutamente nada.

Su razón es tan poderosa e inspiradora, que no han dudado en echárselo en cara al exdeportista, continuando con la narrativa de lo ‘inútil y egoísta’ que es él, mientras que Shakira lo supera en humildad.

¿Por qué Shakira se quiso volver famosa?

En una entrevista con la revista People, Shakira contó cómo le afectó ver que, de la noche a la mañana, sus padres pasarlo de tenerlo todo, a estar en bancarrota, cuando aún vivía en la ciudad de Barranquilla.

“Teníamos una vida cómoda y de un momento a otro la vida nos mostró otra cara”, afirmó la cantante colombiana.

Su padre tuvo que enviarla a vivir a la casa de unos amigos en Los Ángeles, CA, junto a su mamá, mientras el vendía absolutamente todo. Al volver, Shakira solo tenía un colchón en su alcoba. No bastando con eso, sus padres la llevaron a un parque local donde vio a pequeños huérfanos oliendo pegamento para sobrellevar el hambre y la miseria en la que viven.

“Creo que allí gané un poco de perspectiva”, dijo la cantante en ese momento, “A partir de ese momento me obsesioné con obtener el éxito para reivindicar a mi familia, la posición económica de mi familia, pero también me obsesioné con algún día hacer algo por estos niños que causaron un impacto tan profundo en mi mente infantil”. En la misma entrevista cuenta como esto además fue un motor para crear su fundación ‘Pies Descalzos’.

Los comentarios no cesan al volverse viral este corto clip, y se han ensañado contra el futbolista de la siguiente manera:

“Esto es un FERRARI, no solo es el físico ni la cantidad de logros y reconocimientos”, “Un buen esposo hubiese lidiado con los problemas y luchan hasta el final”, ”Es una mujer que es buena madre, inteligente y preparada digna de admirar”, “Un hombre que ama de verdad admira a su esposa y si tienen problemas luchan hasta el final para resolverlos ninguna pareja es perfecta”, o también “Ojalá se consiga a alguien de su nivel”.