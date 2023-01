Aracely Arámbula: los negocios con los que ha solventado a los hijos que tuvo con Luis Miguel

Aracely Arámbula es una de las actrices favoritas de los mexicanos, no por nada fue la elegida para realizar el remake de la exitosa telenovela “La Madrastra”, que en su versión original fue protagonizada por Victoria Ruffo.

La intérprete ha demostrado en innumerables ocasiones que actuará como una mamá leona cuando se trata de proteger a los hijos que procreó junto a Luis Miguel, Miguel y Daniel, quienes actualmente ya son unos adolescentes.

Y es que, para muchos ha resultado un verdadero misterio, conocer las identidades de sus retoños, pues se sabe que la actriz no aprueba que sean expuestos a las cámaras y es por ello que cuando llega a compartir fotos de ellos en sus redes sociales, les cubre el rostro o los muestra de espaldas.

Sin embargo, esto no es tan relevante como cuando se trata de la relación que los pequeños mantienen con su progenitor, ya que Aracely Arámbula ha revelado recientemente que “El sol” brilla por su ausencia en cuanto a la crianza y manutención de sus hijos.

¿Cómo es la relación de Luis Miguel con los hijos que tuvo con Aracely Arámbula?

Es de conocimiento publicó, que el cantante desde que se convirtió en padre de Michele Salas ha tenido problemas para asumir su rol con sus retoños y, principalmente porque no se ha vinculado satisfactoriamente con ninguno de los hijos que tiene con la actriz mexicana.

Aracely Arámbula contó que desde hace un tiempo ha buscado contactarse con Luis Miguel para que pueda acercarse a sus hijos, sin embargo, el cantante ha hecho caso omiso sobre un posible reencuentro.

#YoSoiTu ¿Los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel podrían dedicarse a la actuación? Te lo contamos toco 😱👇🏻 https://t.co/aaA29RVE2O pic.twitter.com/GFpQ8PS4Kp — YoSoiTu (@YoSoiTuLSR) February 23, 2022

También la actriz ha manifestado su descontento, debido a que Luismi no ha cumplido con el acuerdo sobre la pensión alimentaria de sus hijos, esto luego de la disputa legal a la que se enfrentaron.

Esto ha quedado respaldado desde 2021, por el representante legar de Aracely, Guillermo Pous, quien confirmó que “El sol” no había cubierto el gasto de la manutención de sus retoños por lo que correspondía a 2020 y durante los primeros meses del 2021.

Y pese a haberlos criado sola, en ese mismo año, Arámbula también dijo que los gastos estaban corriendo por su cuenta y, que incluso, estaba tomando dinero de sus ahorros. Pero el abogado de Micky replicó y aseguró que no había forma de pagar.

Aracely Arámbula aseguró que los hijos de Luis Miguel no lo ven, pero tampoco lo extrañan https://t.co/YGU4SF4YQN pic.twitter.com/k6WYG4w836 — LA NACION (@LANACION) January 10, 2020

Más tarde, Carlos Bremer, un amigo cercano al intérprete de “La incondicional, saldría en su defensa, ya que expresó que ya había saldado sus deudas, entre estas la pensión de sus hijos y los daños y reparos de la gira con Alejandro Fernández que no pudieron realizar.

Tras una severa situación económica, el empresario Bremer fue quien ayudó a concretar la bioserie del cantante, la cual, tuvo un gran éxito en Netflix.

Aracely Arámbula: los negocios con los que mantiene a sus hijos

Tras debutar en los melodramas durante la década de los 90, Aracely Arámbula tuvo pequeñas participaciones en distintas producciones como ‘Prisionera del amor’, ‘Acapulco, cuerpo y alma’ y ‘Canción de amor’.

Fue hasta 1996 cuando estuvo en ‘Cañaveral de pasiones’, donde su carrera despuntó, sin embargo, en 1998 fue cuando se abrió paso por su talento y carisma a su primer protagónico, interpretando a Jaqueline en ‘Soñadoras’.

A 29 años de haber incursionado en el medio del espectáculo, “la Chule” no solo se ha dedicado al negocio de las telenovelas, también ha sido protagonista de obras de teatro, conductora de reality shows, e incluso, ha hecho podcast.

Su carrera no se ha limitado a eso, ya que también ha incursionado en el mercado musical, pues hasta la fecha ha grabado tres discos. En 2003 se lanzó como cantante y hasta estuvo nominada a los Premios Billboard; grabó un segundo disco con A.B Quintanilla y consecutivamente varias canciones para los melodramas que protagonizó.

Entre otros de sus negocios, se encuentran: una cadena de Spa´s en ciudad de México, que inauguró en 2013 y el lanzamiento de una marca de maquillaje llamada Mímika by Aracely Arámbula en 2017, aunque se desconoce si sigan vigentes hasta hoy.

Asimismo, logró que su imagen no fuera usada para la serie de Luis Miguel producida por Netflix. Ella expresó a través de un comunicado en 2021, que “el ser protagonista en la vida de alguien, no significa ser protagonista de sus negocios”, dejando en claro, que no quería tener ningún vínculo con su ex a excepción que fuera monetario.

Aracely Arámbula comunica que logra legalmente que su imagen no aparezca en la serie de Luis Miguel. La frase final es genial: el ser protagonista en la vida de alguien, no significa ser protagonista en sus negocios pic.twitter.com/Q3bzExAXIL — Everardo López (@ensimismado) April 12, 2021

El año pasado, Aracely Arámbula anunció su regresó a las telenovelas con el remake de la telenovela protagonizada en su primera versión por Victoria Ruffo, “La Madrastra”, el proyecto que le siguió fue la serie “La Rebelión” y, a la par, ha hecho menciones de distintos productos en sus redes sociales, algo muy común que realizan los famosos hoy en día.