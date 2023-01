Aracely Arámbula también se desahogó contra Luis Miguel al estilo de Shakira (VIDEO)

Shakira se ha convertido en inspiración para las miles de mujeres que han tenido que soportar las infidelidades de sus ex parejas y ahora ha sido Aracely Arámbula la que se mostró identificada con la letra de su ‘Music session #53′ junto a Bizarrap.

La colombiana esperó ocho meses para lanzarle con todo a Gerard Piqué por haberla engañado con Clara Chía Martí y le demostró que lejos de hundirla la ayudó a seguir facturando y creciendo como cantante.

Por lo que muchas mujeres (incluso del medio de la farándula) que callaron los engaños de sus ex parejas han decidido replicar sus palabras en redes sociales como muestra de su apoyo a la barranquillera y de desahogo contra sus ex parejas.

¿Aracely Arámbula le lanza indirecta a Luis Miguel?

La actriz regresó a su cuenta en TikTok y lo hizo de la manera más polémica al usar un estracto de la session de Shakira lo que muchos internautas han considerado como una indirecta hacia Luis Miguel, padre de sus hijos.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, replica Arámbula.

Recordemos, que la separación entre Aracely y Luis Miguel fue una de las más comentadas por la familia que habían formado junto a sus hijos: Miguel y Daniel, y aunque en su caso no se debió por una infidelidad, al igual que Shakira tuvo que enfrentar el acoso de la prensa y también ha luchado porque el cantante cumpla con sus deberes como padre.

Según algunos rumores la ex pareja no llegó al altar debido a que El Sol de México le había impuesto que dejara su carrera profesional luego de convertirse en madre a lo que ella se negó rotundamente.

“Luis mi hay te hablan”, “No se si me gusta más contigo o con Shakira , lo que se es que son bien trabajadoras y bien luchonas ambas”, “y si que te dejó con la prensa en la puerta”, “dedicada a Luis Miguel”, comentaron los internautas.