Evaluna y Camilo no se separan ni en las giras: Fans lo consideran “tóxico” para la relación

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry son una de las parejas más queridas en las redes sociales, obviamente con más de 68 millones de seguidores, solo en una de sus cuentas en Instagram, sus fans están pendientes hasta del más mínimo detalle de esta pareja.

Varios rumores sobre un posible distanciamiento entre la hija de Ricardo Montaner y el cantante colombiano se habrían generado por dos razones, no se ponen de acuerdo en mostrar a la bebé y hablar del género de Índigo y porque en la casa de los Echeverry Montaner hay un desorden, producto de las compras compulsivas que realiza constantemente Evaluna.

Hasta el momento ninguno de los dos ha dado declaraciones sobre alguno de estos puntos álgidos en la relación; por el contrario, siguen juntos, viajan juntos, tanto que sus fans los han llegado a criticar y los califican como pareja “tóxica”.

La vida gira en torno a Índigo

Pero más allá del amor que se profesan Evaluna y Camilo hay una razón de peso para no separarse ni siquiera en las giras del cantante.

En una entrevista, el colombiano reveló la razón por la cual no viaja sin Evaluna Montaner y sin Índigo, “no quiero perderme las cosas nuevas que hace mi hija”.

Explicó Camilo que cuando Sara y Mau Montaner tendrían a Apolo, Evaluna e Índigo se quedaron para estar con la familia y él tuvo que viajar para una gira durante tres días.

Fueron esos días que Índigo hizo gestos con sus manitas que Camilo esperaba con ansias presenciarlo cuando lo lograra y no estuvo allí, desde ese momento “no viajo sin mi esposa y mi hija”.

“Ella al viajar conmigo lo que me pierdo es nada, me pierdo los minutos que estoy en el escenario, pero el otro día sí, porque estábamos justamente esperando a Apolo que es el hijo de Mao con Sara, Evaluna se quedó en Miami representando la familia y yo tuve que ir a dos conciertos sin ella”, explicó Camilo.

“Los primeros tres días en que me despego de mi esposa y mi hija y cuando volví, mi hija estaba haciendo unas cosas con las manos nuevas y todo y yo dije: pero, tres días, o sea la gente que se va a un viaje… Estaba saludando con la mano, y cuándo yo me fui estaba empezando a hacerlo y ahora ya está, le falta decir, buenas, siga… Me lo perdí, y yo dije, no más, no vuelvo a viajar sin ellas”, enfatizó el cantante.

Así que veremos a Evaluna y a Índigo en cada gira del cantante por muchos años y no es ni por celos, ni por tóxicos.