Los mensajes de amor de Jorge Salinas a Elizabeth Álvarez mientras supuestamente la engañaba

Jorge Salinas se ha visto envuelto en una gran polémica, esta vez no por su paternidad, sino por supuestamente haberle sido infiel a su esposa, la también actriz Elizabeth Álvarez.

Y es que la semana pasada se viralizó una foto en la que parece que el actor se está besando con su nutrióloga, la doctora Anna Paula Guerrero Castillo.

Según los medios, el hecho habría ocurrido el pasado 15 de diciembre del 2022, y fue afuera de Televisa, cuando ella fue a entregarle un medicamento.

Así lo confirmó incluso la misma doctora Anna Paula, quien rompió el silencio hace unos días y en una entrevista detalló que el actor le “robó un beso”.

“Él me dijo: ‘Te veo a la 1:50, termino de grabar una escena y salgo’. Le entregué el medicamento recibí el pago y nos despedimos. Jorge se acercó a mí, él me dijo hay paparazzi aquí afuera, y creo que todos saben que en la puerta dos hay paparazzi […] Sí recuerdo que se acercó un poquito más a mí, para mí fue en cierto modo chistoso, sí recibí un beso y sí me sentí un poco como sacada de onda, pero siento que como que para él era hasta cierto punto normal porque él me dijo hay paparazzi aquí. Me dio mucha risa, fue como ‘¿Qué acaba de pasar?’, claro que no me lo esperaba”, dijo la doctora.

Anna Paula confiesa que desde ese momento no lo volvió a ver más y desde que se desató el escándalo no ha hablado con él, pues no contesta sus llamadas ni mensajes.

Jorge Salinas y los románticos mensajes que le dejaba a Elizabeth Álvarez mientras supuestamente la engañaba

Apenas en octubre del año pasado Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez festejaron su aniversario de casados, el número 11, y lo hicieron con un viaje a Estados Unidos.

La pareja se había profesado amor a través de sus redes, especialmente Jorge Salinas, quien, mientras que supuestamente engañaba a su esposa con su nutrióloga, le dejaba románticos mensajes a Elizabeth.

“Feliz año 2023 esposa, amiga, amante, cómplice. Dios nos da la oportunidad de vivir con quien amamos, somos afortunados y yo siempre agradecido con la vida, con Dios y contigo Elizabeth Álvarez. Te amo 😘♥️ @cuquitaoficial_” , fue el mensaje que le dejó este 2 de enero el actor a su esposa.

El 25 de diciembre del 2022 le dijo “Elizabeth todo, absolutamente TODO es gracias a tu amor, mi amor es gracias a tu amor, mi vida perfecta es gracias a tu vida amorosa, mi vida imperfecta te agradece hoy y siempre tu perfección. Gracias por hacerme creer en el amor, gracias por tu paciencia y tolerancia a mi poca inteligencia emocional. Te amo vida mía. @cuquitaoficial_ ”.