Lo cuenta todo: Mujer que captan con Jorge Salinas habla sobre su relación

Un nuevo escándalo de infidelidad sacude al mundo del espectáculo. Esta vez los protagonistas son los mexicanos Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez, una de las parejas más queridas de la nación azteca. Esta semana fueron publicadas unas imágenes en el actor está besando a una mujer, lo que originó un gran revuelo en las redes sociales.

La revista TV Notas reveló la foto en la que la mujer, quien fue identificada como Anna Paula Guerrero Castillo, cómo lo toma del cuello. Ella está de espalda a las cámaras, por lo que no se puede apreciar si realmente se besaron en la boca o solo en la mejilla. Lo cierto es que la gráfica causó revuelo, ya que pone a tambalear los 11 de matrimonio entre Salinas y Álvarez, quienes además amasan una gran fortuna entre los dos.

Anna Paula decidió hacerle frente a los rumores y habló acerca de la relación que mantiene con Salinas desde hace un año. A través del programa Siéntese quien pueda, la mujer quien es nutricionista.

“Yo soy médico y quiero agradecer el voto de confianza de todos mis pacientes. Uno de ellos ha sido Jorge (Salinas), quien ha tenido un progreso muy grande en su metabolismo y control de glucosa. La relación que he tenido con Jorge ha sido completamente profesional. Él en ocasiones no tiene ni tiempo de acudir a mi consultorio por sus medicamentos y, personalmente, he sido yo quien se los he entregado fuera de las instalaciones”, dijo la galena.

Guerrero aclaró: “Es una relación médico paciente nada más. Si todo el mundo lo sabes es porque yo subí la foto como médico-paciente y ahí traigo mi uniforme que dice dra Anna Paula y nada más. (...) No ha habido más, por desgracia, a veces se hacen malos entendidos”. Tras ser cuestionada por el beso, se negó a seguir hablando sobre ese episodio. nada más comentar.

Por supuesto que la reacción de los internautas ha sido dura: “Se cansó de comer caviar y se fue al puesto de la esquina a comer tacos de 5x20″, “Se viene la #session 54 de Bizarrap y Elizabeth Álvarez”, “Vas a entrar al top 10 de los más odiados” y “¡Qué buena promoción de ‘Perdona nuestros pecados’!”, le escribieron al actor en unos de sus publicaciones en Instagram.

La especialista afirmó que estas fotos divulgadas corresponden al año pasado, que fue la última vez que tuvo contacto con Salinas: “Eso fue a finales del año pasado cuando le entregue la última medicina. Nada más nos estamos despidiendo de manera cordial. (...) La relación es de manera profesional”, dijo Guerrero.

Un sólido romance

Elizabeth y Jorge se casaron hace 11 años tras conocerse en la novela Fuego en la sangre. Ellos tiene dos hijos: Máxima y León, de siete años, y hasta ahora habían tenido una relación intachable.

Por su parte, Elizabeth al parecer se dedicó a “facturar”, ante los rumores de infidelidad, pues en su cuenta en Instagram escribió: “Ya estoy de vuelta después de unos días de descanso recargué pilas para trabajar durísimo este año que se viene con TODO así que con toda la actitud a TRABAJAR !!!!Mi forma de ser está en un solo lugar @liverpool_mexico”.

Hasta ahora, Salinas no ha declarado ante la prensa ni en sus rede sociales.