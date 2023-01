Vaya que Elizabeth Álvarez no la está pasando muy bien después del escándalo que ha generado la publicación de unas fotografías donde su esposo, el actor Jorge Salinas, le es infiel con su doctora y nutrióloga, llamada Anna Paula.

El actor fue fotografiado junto a su doctora en los alrededores de Televisa dándose un beso en la boca. Las imágenes, exclusivas de la revista Tv Notas, no sólo es una evidencia clara de infidelidad, sino un escandalo que puede perjudicar la carrera del actor y su matrimonio con Elizabeth, considerado “el más estable” de la industria del entretenimiento en México.

Mujeres y adicciones: la red flags que Elizabeth Álvarez no quiso ver al casarse con Jorge Salinas Fotos: Tv Notas

Además, si a eso le agregan que ocurre en plena efervescencia del lanzamiento de la canción de Shakira en contra de su expareja Gerard Piqué y la mujer con la que le fue infiel, Clara Chía Martí, se aviva la llama de las especulaciones.

No hay pronunciamientos

La actriz de La Herencia, hasta el momento no se ha pronunciado sobre dicha publicación, pero no debe ser para ella un secreto todo lo que está sucediendo, pues sus seguidores en redes sociales se han atrevido hasta hacerle preguntas incómodas.

Así que, al menos, Elizabeth debió haber hecho el reclamo pertinente a su esposo y este debió tener una excusa. Pero todo queda en el saco de las especulaciones.

Lo que va a ocurrir dentro del seno de esta familia con esta situación tan evidente de infidelidad, solo se sabrá con el tiempo.

¿Elizabeth sabe quién es su esposo?

Sin temor a nada, una fuente de la producción de la telenovela Perdona nuestros pecados, habló con el medio y aseguró que Salinas está saliendo con esta doctora desde noviembre de 2021.

“Jorge optó por tomar terapias de rehabilitación, y le recomendaron que tenía que bajar de peso, fue cuando conoció a esta mujer de quien se hizo amiga y luego se convirtió en algo más. Engaña a Elizabeth con esta mujer de 30; es 24 años más joven que él”. dijo la fuente anónima.

Pero ¿hasta qué punto una mujer como Elizabeth Álvarez es capaz de perdonar una infidelidad? En el programa De Primera Mano le hicieron esa pregunta a la actriz y la evadió asegurando que, si eso llega a suceder, se lo pregunten en el momento.

Álvarez dice que “no es celosa” y que entiende cuando las fans se acercan a Jorge y les plantan besos, lo tocan y lo abrazan, lo hacen con cariño y hasta es inevitable.

“A mí no me molesta que se lo hagan a él ni tampoco me molesta que me lo hagan a mí, siempre cuando sea con respeto, un beso cariñoso, un abrazo”, precisó la madre de los mellizos de Salinas.

Pero lo que sucedió con la nutrióloga, no es una fan enamorada, es la clara evidencia de que allí hay algo más.

Entre mujeres y adicciones flaquea

Pero hay algo en lo que se está claro, Jorge y Elizabeth tienen ya 11 años juntos, se conocen y saben donde está el “talón de Aquiles” de cada uno. Aseveran algunos medios que cuándo la actriz decidió hacer su vida con él, ya conocía que era un hombre violento, es decir de “mecha corta” que no tenía paciencia para nadie.

Además, que esta situación se debía a sus adicciones por el alcohol y esto le costó problemas en su trabajo, de ir a terapias y de asistir a grupos de Alcohólicos Anónimos para poder superar esta situación. El apoyo de Elizabeth fue fundamental en ese momento, reseñó el portal Ellaeonline.

Otro detalle con los que Elizabeth ha tenido que lidiar es con lo coqueto que ha sido Salinas, su historial de infidelidades a sus antiguas parejas lo comprueban, además su porte de galán y el hecho de tener a muchas fans queriendo estar con él, le ha creado esa fama de “mujeriego”.

Elizabeth ya lo conoce

“Siempre coquetea con toda mujer que se le ponga enfrente; con la mesera, con la hostess, con sus fans, pero Jorge es así, Elizabeth ya lo conoce”, dijo la persona de la producción del melodrama de Televisa.

Es en esa frase “Elizabeth ya lo conoce” es donde entra ese anglicismo “red Flags” o “línea roja” que ya te pone de sobre aviso que la pareja con la que está es así y que lidias con ello hasta cierto límite. ¿La actriz estaba o no advertida de eso antes de decidir pasar toda la vida con Salinas? Solo ella lo descifrará cuando decida hablar sobre esta situación.

“Jorge es un buen hombre, pero todos sabemos que es muy coqueto, es ojo alegre, toda la vida lo ha sido y jamás dejará de serlo”, aseguró la fuente a la revista mexicana.

No pasará mucho tiempo en que se sepa que va a pasar con Jorge y Elizabeth, quienes están considerados una de las parejas más estables y si el amor de ambos será capaz de perdonar y de pasar la página sobre este traspié de la vida.