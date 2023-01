Quién es Mariana Treviño, la mexicana de 45 años que está triunfando en Hollywood al lado de Tom Hanks

Cada vez son más los mexicanos que triunfan en Hollywood, desde Eiza González hasta Tenoch Huerta, y ahora se suma una más.

Se trata de Mariana Treviño, una de las actrices más exitosas de México, que a sus 45 años llegó a Hollywood y está triunfando, dejando el nombre de su país en alto.

Mariana participó en series como 100 días para enamorarnos, Club de cuervos y La Casa de las Flores, y ahora, está triunfando en Hollywood en la película A Man Called Otto , al lado de Tom Hanks.

Mariana Treviño triunfa al lado de Tom Hanks en esta película de Hollywood

A Man Called Otto o un vecino gruñón en una conmovedora película, donde Tom Hanks da vida a Otto, un hombre que perdió a su esposa y además se quedó sin trabajo.

Esto lo lleva a ser antipático y grosero con sus vecinos y hasta se le quitan las ganas de vivir, pero esta actitud le dura hasta que conoce a Marisol, papel interpretado por Mariana.

Marisol es una inmigrante latina embarazada, casada y con dos hijas, que llegarán a llenar la vida de Otto de felicidad y lo harán sonreír de nuevo con su carisma y ocurrencias.

Sin duda el papel de Mariana Treviño es principal, destacado, y primordial, no es secundario como le tocó en otras producciones, demostrando que nunca es tarde para triunfar.

Quién es Mariana Treviño y cómo llegó a Hollywood

Antes de llegar a Hollywood, Mariana Treviño participó en la película No sé si cortarme las venas o dejármelas largas en el 2013, y la serie Club de Cuervos de Netflix en el 2015.

También participó en 100 días para enamorarnos de Telemundo, y en la serie La Casa de las Flores de Manolo Caro como Jenny Quetzal.

Ahora, la famosa confesó al diario Los Ángeles Times que el papel de Marisol le llegó de manera inesperada y ni lo buscó.

“Esto me llegó de manera insospechada; no lo busqué tan conscientemente. Mandé mi audición grabada en el iPhone, desde España, donde estaba trabajando con Manolo Caro, justamente. Pero me gustó tanto el material, e identifiqué tan claramente las posibilidades que me daba en el plano actoral, que sentí ganas de decir esos diálogos y me di cuenta de lo mucho que conectaba con la historia”, reveló Treviño.

La mexicana no sabía que trabajaría con Tom Hanks y cuando lo supo quedó en shock. “Fue una sorpresa tras otra; tocó digerir que era realidad, que estaba pasando, y esperar que no se cayera, poque a veces, los proyectos se caen. Por suerte, no se cayó, y llegó el momento de enfrentar ese reto”.