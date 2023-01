Antes de Shakira, Lupita D’Alessio habría hecho un himno al despecho: ¿a quién se los cantaba?

Lupita D’ Alessio / Shakira Álbum: ‘No Me Pregunten’ / Orfeón VideoVox / 2011 / Instagram: @shakira / @officialpandora

Antes de la ‘Loba’ estuvo la ‘Leona’ Lupita D’Alessio, también le cantó al desamor, pero ¿quién fue el hombre que inspiró uno de sus más grandes éxitos?. La mexicana de 68 años fue una de las antecesoras de Shakira y también puso en su lugar a un hombre que le hizo daño.

La leona dormida posee algunos himnos al despecho y el desamor, pero también se convirtió en un símbolo de fuerza y empoderamiento a la mujer, cuyas canciones han ayudado a otras mujeres a desatarse de las cadenas y a no depender de ningún hombre. Adelantada a una época, mantiene un discurso de fortaleza a pesar de una ruptura, como hoy lo es Shakira.

‘Mentiras’ se colocó entre las grandes favoritas de la cantante, su popularidad despegó de tal forma que se filmó toda una película que giraba en torno a la historia de una mujer que es engañada en la que también se añadieron otros grandes temas de la ‘Leona Dormida’ como ‘Mudanzas’, ‘Ese Hombre’, ‘Ni Guerra Ni Paz’ y ‘Que Ganas de No Verte Nunca Más’.

También te podría interesar: Así fue como los hijos de Lupita D’alessio vivieron su ascenso a la fama

La historia detrás de ‘Mentiras’ de Lupita D’Alessio

De 1979 a 1984, Lupita D’Alessio mantuvo una relación con Carlos Reinoso un futbolista de origen chileno quien años más tarde fuera trasladado a México al Club América, del que salió siendo reconocido como uno de los mejores jugadores extranjeros de la liga mexicana.

Fue durante una entrevista para ‘Ventaneando’ que Lupita D’ Alessio habría contado la historia detrás de su tema, confesando que ‘Mentiras’ tenía una especial dedicatoria hacia el futbolista, algo muy al estilo Shakira. Aunque también reveló que era un mensaje para todos los hombres que mienten, incluyendo a sus cinco esposos.

“Imagínate quién no nos ha mentido. Todos los hombres, todos los que tuve, cinco matrimonios y los intervalos que no se conocieron, me mintieron. Jorge Vargas, que fue el papá de mis hijos, fue un mentiroso, aunque en paz descanse. Luego Carlos Reinoso, él también fue mentiroso”.

El tema lo desencadenó una historia que involucra a otra estrella de la televisión mexicana, pues aseguran que fue Carlos Reinoso el que le habría sido infiel a Lupita D’Alessio con Verónica Castro, lo que terminó por zanjar una relación no sin antes tener una fuerte discusión tras bastidores en el campo de futbol del que se cuenta hubo hasta golpes entre las dos mujeres. El futbolista también estuvo involucrado con Lucía Méndez.

Se narra también que aunado a la infidelidad, Lupita D’ Alessio, habría vivido una relación tormentosa con el futbolista, llena de episodios violentos y actitudes manipuladoras, pero no solo fue ‘Mentiras’, también plasmó una dedicatoria en ‘Ese Hombre’ que de hecho se convirtió en el primer éxito que abriría las puestas a otros temas.

‘Ese hombre’, mostraba la faceta que tenía oculta frente a las cámaras Carlos Reinoso, y que decidió exponer la ‘Leona Dormida’.

Antes de Reinoso, D’Alessio venía de una tortuosa relación con Jorge Vargas, quien terminó huyendo de un matrimonio que acarreó mucho daño y violencia. Los medios de ese entonces descalificaron a la cantante por ‘abandonar’ a su marido, lo que no sabían era la historia que había detrás.