Así fue como los hijos de Lupita D'alessio vivieron su ascenso a la fama

La serie que plasma la vida de Lupita D'Alessio, Hoy voy a cambiar, ha causado gran revuelo entre los fans de la llamada "Leona Dormida". Y es que aunque siempre se ha sabido que la cantante sufrió mucho en su pasado, la forma en la que relata lo sucedido termina siendo aún más impactante.

La intérprete de "Mentiras" sin duda posee una de las voces más privilegiadas de México. La pasión con la que interpreta sus canciones ha hecho que se conviertan en todo un himno para las mujeres independientes, fuertes y dolidas. Sin embargo, detrás de todo ese poder que proyecta en el escenario, hubo situaciones que la marcaron, como lo fue la relación con sus hijos y la forma en la que estos vivieron este ascenso a la fama.

D'Alessio tiene tres hijos: Jorge, Ernesto, fruto de su relación con Jorge Vargas y César, fruto de su relación con César Gómez. Antes de ellos, tuvo un primer bebé que falleció a los pocos días de nacido debido a una infección.

Quizá fueron Jorge y Ernesto quienes vivieron los momentos más duros debido a que nacieron cuando su madre se estaba convirtiendo en una gran estrella.

La relación con Jorge Vargas, padre de ambos, no fue nada fácil pues estuvo marcada por excesos y maltrato. Lupita estaba muy enamorada y dispuesta a formar una familia con él. Sin el consentimiento de sus padres se casó con él en 1971. Tras la muerte de su primer bebé, en 1973 la cantante dio a luz a su segundo hijo, Jorge y dos años después, nació Ernesto.

El matrimonio terminó en divorcio y Vargas se casó por segunda vez con Mary González con la que procreó dos hijas, Vanessa y Valeria.

"Me dio a escoger o tu carrera o yo y yo acababa de ganar la OTI con Como Tú, que sonó mucho en la radio. Entre la fama, no tener a Dios y no saber valorar, los abandoné porque yo preferí mi carrera. Me fui. Viví en un carro 15 días en la lateral de Periférico porque (Vargas) me quitó todo", dijo Lupita en una ocasió a Gustavo Adolfo Infante.