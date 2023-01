El corte bob que avergüenza a Shakira: sacrificó su icónica melena por un consejo de la suegra

Una melena rubia y rizada, el ícono del estilo de Shakira que se convirtió en un sello casi tan popular como sus canciones, el momento donde mejor lo lució fue en su éxito ‘Suerte’ que se desprende de su quinto álbum de estudio ‘Servicio de Lavandería’ lanzado en 2001.

Desde entonces ese toque gitano, envuelto en las influencias rockeras que la colombiana poseía junto a su cabello y esos sensuales pasos de baile que se mezclaban con los ritmos árabes, se volvieron un ícono del que nadie más pudo replicar, pero un día, Shakira sorprendió a todos, cortando su hermosa cabellera.

También te podría interesar: Fans aplauden a Paquita la del Barrio por confirmar que es team Shakira y ya la amamos mucho

El día que Shakira cortó su icónica melena rizada

Shakira fue de las primeras celebridades en utilizar el corte bob que en 2023 se está convirtiendo en un verdadero hit. Celebridades como Anna Wintour lo han hecho parte de su vida durante muchos años, en México, Ángela Aguilar se convirtió en un referente de este look, lo mismo sucede con Carmen Villalobos y famosas de Hollywood como Zendaya y Jenna Ortega.

Pero para la colombiana, este look no fue lo suyo y al contrario fue uno de los que más odió en su carrera. Fue en 2011 cuando sorprendió a los medios con este abrupto cambio de look, manteniendo el tinte rubio pero con un peinado que apenas rebasaba sus orejas.

Esta historia la compartió a la revista Vogue, en un video donde se habla del estilo de los famosos a través del tiempo, fue cuando apareció esta fotografía donde mostraba a la cantante con el corte, a lo que ella responde “Uy que mal”, agregó que había sido un consejo de su suegra (la mamá de Piqué) luego de que le comentara “¿Por qué no te cortas el pelo?, lo tienes muy maltratado”, la cantante terminó accediendo y optó por uno de los estilos más odiados en su carrera. Agregó “Peor error de mi vida, suegra, no te vuelvo a seguir consejos estéticos”.

Algunos de los comentarios de diferentes medios que en aquel tiempo comentaban el radical cambio de look de la cantante, se leía que aunque ‘se veía bien’ ese corte no era para ella y se veía mucho mejor con la larga melena rubia rizada que tenía antes. “Su pelo larguito con ondas mucho mejor más ella. Así está muy seria, no le pega, pero no está mal del todo”.

También te podría interesar: Shakira se sigue lucrando de su ruptura y lanza línea de ropa inspirada en Piqué, estos son sus precios

Bajo sus propias reglas

Al parecer eso de seguir consejos no es lo suyo, y Shakira le dio una segunda oportunidad al corte bob, pero añadiendo su propio toque, sin condiciones y por su gusto. Esto sucedió en 2019 luego de finalizar su gira ‘El Dorado Tour’ que por cierto se vio suspendida por un tiempo debido a un problema con sus cuerdas vocales, pero que concluyó exitosamente en su natal Colombia.

Se cansa del pelo largo y @shakira estrena nuevo look ¿ les gusta ? pic.twitter.com/qqJIegvVBY — marco meza (@marcomeza) January 29, 2019

Desde ese entonces, los rumores de una crisis con Gerard Piqué ya se estaban cocinando y los medios incluso ya la daban por separada, aunque esto no ocurrió hasta 2022.