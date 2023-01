Pese al escándalo, Gloria Trevi reaccionó al cumpleaños de Consuelo Duval: Así nació su amistad

Nuevamente Gloria Trevi vuelve a estar en el ojo del huracán con una demanda civil por corrupción de menores junto al que fuera su pareja, el productor Sergio Andrade.

La revista Rolling Stone, informó que una corte del distrito de Los Ángeles revivió las afirmaciones de que la pareja reclutó a niñas y adolescentes para formar parte de una red de abuso sexual, esto casi dos décadas después de que un juez absolviera a la cantante de los mismos cargos.

Pero también está pendiente la demanda que interpuso la cantante contra la periodista Patty Chapoy, a quien acusó de difamarla y crear una campaña de desprestigio en su contra.

Se conoció que habrá audiencia en los Estados Unidos también sobre este caso y Trevi y Chapoy se verán las caras frente a frente.

Hasta el momento Gloria no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre ninguno de estos asuntos legales, pero muchos de sus amigos más cercanos si le han dado su apoyo.

Consuelo y Gloria una amistad a prueba de todo

Además de Armando Gómez (Esposo de Trevi), Gustavo Adolfo Infante y sus fans, Consuelo Duval se solidarizó con la cantante de 54 años de edad, a quien sin duda le esperan unos días difíciles con la justicia de Estados Unidos.

Duval usó sus redes sociales para enviarle un mensaje a la interprete de Vestida de Azúcar. “¡Te amo! Con todo el poder de esa palabra Gloria Trevi”, escribió Duval en una de sus historias de Instagram en donde colocó una fotografía en la que ambas aparecen abrazadas, reseñó Publimetro.

Pero la amistad de la actriz y comediante, Consuelo Duval, y Gloria Trevi, está a prueba de todo. Se distanciaron en 2020 cuando dejaron de seguirse en las redes sociales.

El esposo de la Trevi las alejó

Pero los seguidores de ambas famosas no tienen pelos en la lengua a la hora de indagar y preguntar directamente qué sucedió en ese momento. La propia Consuelo contestó que el esposo de la Trevi no le gustaba la amistad con ella, así que se alejaron por completo.

“A su esposo Armando Gómez no le gusta que se junte conmigo, entonces le prohibió mi amistad, pero nuestro amor es muy grande y ganara, solo demos tiempo al tiempo”.

Y sí, el tiempo pasó y por los vientos que soplan esta amistad se retomó de nuevo, prueba de ello es el apoyo de Consuelo a Gloria, tras los problemas legales a los que se está enfrentando la cantante de música pop.

Y este miércoles 11, Gloria se destacó con un hermoso mensaje para la actriz y comediante a propósito de su cumpleaños: “Feliz cumpleaños hermana de mi alma de verdad q celebró tanto tu vida!!! Porque En ti encontré a una de esas amigas para reír llorar y luchar juntas… te ADORO compañera de mi vida”.

Este mensaje demuestra que se han superado las diferencias y que esta amistad que surgió cuando grabaron juntas la telenovela “Libre para amarte” se retoma con mucha fuerza.

Consuelo lloró cuando la conoció

En una entrevista con Flor del Rubio, Consuelo confesó que había sido fan de la exitosa cantante por muchos años, pero fue en 2013 cuando pudo verla cara a cara y expresarle su amor y admiración.

“Me volví su fan silenciosa, y cuando paso todo el escándalo yo cerré mis oídos, apague televisiones y para mí era mi Gloria y nada me iba borrar a mi Gloria, luego ya salió y me llaman para trabajar con ella y fue así de’ Hay si por favor y conocerla’, entonces el día que la conocí me le pare enfrente y me puse a chillar como magdalena y le dije, te quiero mucho, fue encuentro de almas, de verdad te quiero más allá de las cámaras, más allá de la farándula, le veo el corazón y lo tiene hermoso”, dijo.

Desde ese entonces se hicieron prácticamente como hermanas, se visitaron constantemente y Consuelo la acompañaba a cada uno de los conciertos que podían.