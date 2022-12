Juan Soler reveló el secreto mejor guardado de Consuelo Duval: “A ella le debo mi carrera”

Se conocen hace 31 años y son compañeros entrañables, Consuelo Duval y Juan Soler saben lo que es luchar para alcanzar un sueño y en eso el actor es contundente: “a ella le debo mi carrera”.

Soler estuvo presente en el programa Sale el Sol y allí tuvo la oportunidad de agradecerle a Consuelo Duval el haberse cruzado en su camino en septiembre de 1991, cuando el argentino llegó a Televisa a buscar una oportunidad.

“Año 1991, ha de haber sido como el 23 o 24 de septiembre. Me presento en la puerta 1 de Televisa y llegué con mi folder, las cosas que había hecho y entré a recepción. Entrabas y del lado izquierdo había una recepcionista, del lado derecho había como tres recepcionistas que te daban gafete”.

Consuelo, recepcionista

Resulta que una de las recepcionistas es la hoy actriz, comediante y conductora, Consuelo Duval, quien lo recibió en Televisa y le aconsejo que hacer para entrar a una audición y ser elegido entre muchos para trabajar en el gigante del entretenimiento. “Resulta que la persona de la izquierda, la recepcionista, era Consuelo Duval”.

“Era chiquita, guapísima Consuelo, muy simpática y yo le dije: ‘Vengo acá porque quiero hacer audiciones, a ver si me dan un proyecto’, se queda mirándome y me dice: ‘Acá no hay ninguna oficina donde se hagan audiciones, los actores los contratan de fuera’ y le digo: ‘¿Cómo se entra aquí?’ y me dijo: ‘Debes entrar al CEA’. Me comunicó con la oficina del señor Eugenio Cobo y me fui con el maestro Sergio Jiménez y la maestra Adriana Barraza. Así fue como entré a Televisa, llegué a tocar puertas, no conocía a nadie”.

Soler siguió el consejo al pie de la letra que le dio la también comediante: “para poder tener una audición y así conseguir un papel en alguna telenovela tienes que entrar al CEA”.

Así el argentino, nacionalizado mexicano, empezó su carrera artística que hoy el protagonista de La mexicana y el güero agradece con mucho amor y admiración a Consuelo.