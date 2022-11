Juan Soler terminó con su novia de la infancia: “Nos reencontramos pero no funcionó”

En mayo de 2022, Juan Soler, sorprendió a todas sus fans revelando el rostro de la mujer que le había robado el corazón y lo hacía feliz desde el 2021.

En un breve video y con unas fotos en Instagram, se le vio en una cita romántica con su novia, María Jose Barbaglia, durante la visita que realizaron a la exposición Monet & Friends.

Tras casi dos años de su separación con Maky Moguilevsky, la madre de sus dos hijas, Mía y Azul, el actor argentino mexicano se reencontró con Barbaglia en una cena.

Se reencontraron 40 años después

Pero lo sorprendente de ese encuentro es que María José fue la primera novia que tuvo Juan en Argentina cuando estaba en la escuela hace 40 años.

“Pasé dos años y medio separado hasta que me reencontré con María José en una cena. María José fue mi primera novia en mi ciudad de Argentina, en Tucumán, éramos compañeros de escuela, nos sentábamos banco con banco”, contó Juan Soler en entrevista con Matilde Obregón para su canal de YoutTube.

Resulta que la relación duró 5 años, se conocieron a los 15 y terminaron a los 20 años. “Nos preguntamos siempre por qué terminamos y no lo sabemos, era una relación muy linda, jamás nos peleábamos”.

“Nuestros amigos recuerdan que éramos una pareja que no nos peleábamos nunca. Terminamos y llevamos una buena relación, nos veíamos con mucho cariño”, dijo el artista.

Soltero y sin compromiso

Pero esta semana, en una dinámica del programa Sale El Sol, Juan Soler, reveló que había terminado con su novia de hace 40 años y que está abierto a conocer otras pretendientes.

Le preguntaron si había prometido llamar a alguien que le gustara y no lo había hecho.

“Fíjate que sí [prometí llamar a alguien y nunca lo hice], conocí a una persona que me gustó mucho, íbamos en un avión, la plática estuvo riquísima. Bajamos, nos intercambiamos teléfonos, y a la hora de la hora, no sé qué pasó, pero ya no, no quise llamarle”, contó.

“Eso pasó hace mucho tiempo, pero sí empezaré a llamar, tendré que empezar a llamar por teléfono ahora que estamos solteros ya”, sostuvo, reseñó People.

Fue así como el protagonista de La mexicana y el güero, dejó al descubierto que ya había puesto fin a su noviazgo con María Jose Barbaglia, con quien hace 40 años tuvo una relación en Argentina y con la que había retomado un romance que lo tenía ilusionado.