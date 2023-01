Lucero y Geraldine Bazan: criticaron a sus mamás pero así se salvaron de Sergio Andrade

Gloria Trevi y el productor Sergio Andrade está otra vez en la mira tras enfrentar una nueva denuncia por abuso y explotación de dos niñas menores de edad en la década de 1990.

De acuerdo con la información publicada en la revista The Rolling Stone, las víctimas tenían 13 y 15 años cuando Gloria Trevi las convenció de unirse al supuesto programa de capacitación musical de Andrade. En el tiempo que estuvieron ahí habrían sufrido de abusos físicos y psicológicos, además de que las aislaron de sus familias.

Cabe recordar que Sergio Andrade se encargó de catapultar a Trevi a la fama pero detrás de su programa de capacitación musical en el que reclutaba a niñas bajo la promesa de convertirlas en estrella, había toda una red de corrupción. Fue en el año 2000 que fueron detenidos en Brasil, acusados por los delitos de rapto, corrupción, abuso y violación de menores.

Ahora han resurgido historias de aquellas famosas que pudieron haber caído en manos del productor.

Lucero y Geraldine Bazán conocieron a Sergio Andrade cuando eran unas niñas pero gracias a la presencia de sus madres, se evitó una gran tragedia.

Por un lado, Lucero conoció a Andrade cuando tenía apenas 10 años y empezaba en los programas de variedades como Alegrías de mediodía y Chiquilladas. El productor era uno de los más poderosos y reconocidos en el medio por lo que pronto se presentó ante ella.

Se dice que cuando tenía 13 años, Lucero se enamoró de él y que este, de entonces 25 años, se obsesionó con ella al grado de buscarla para regalarle flores y chocolates. También se dijo que él movió sus palancas para asegurarse de que la actriz fuera elegida como Chispita.

Para Lucero León, madre de Lucero, la cercanía con Andrade era un evidente foco rojo lo que hizo que tomara cartas en el asunto.

La señora León siempre estuvo cerca de Lucero y aunque llegó a ser criticada por no dejarla “ni en su etapa adulta”, la cantante siempre lo agradeció por las situaciones oscuras que acontecían en el medio.

Aunque nunca ha mencionado a Sergio Andrade u otra persona, Lucero aaseguró que la presencia de su madre la protegió de haber sufrido abusos por parte de los adultos con los que trabajaba.

“La verdad es que es una cosa, para mí, una fortuna enorme haber tenido ese apoyo y ese cuidado (...) Muchas mujeres (sufrieron abusos) a esas edades, en esas épocas, entonces, la verdad ¡qué alivio! ¡qué agradecimiento enorme tengo yo!, de que en mi caso no haya sucedido, soy una persona muy feliz, muy realizada”.

Durante una conversación en su cuenta de Instagram, Lucero reconoció la labor de su madre pese a las críticas:

“Increíblemente, hago un reconocimiento público a doña Lucero León por ser… el otro día leía en redes: ‘Recuerdan el hate que se ganó la mamá de Lucero en su momento’, pero qué padre que ahora ya entendemos, y como ella siempre lo dijo: ‘A mí no me importa que me odien y que les caiga yo gorda, para mí, mi hija es lo primero’”