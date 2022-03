El caso de Sasha Sokol expuso el lado más oscuro de crecer en la televisión

Desde siempre, la industria del entretenimiento nos ha sorprendido con el increíble talento de estrellas infantiles que se convierten en grandes promesas.

Pero la fama nunca será del todo glamorosa, especialmente cuando el lado oscuro de la industria sale a relucir con las historias más escalofriantes que revelan los peligros de pertenecer a ella desde temprana edad.

Sin importar que sean menores de edad, los productores, fanáticos e incluso otros famosos convirtieron a muchas niñas en objetos de deseo, obligándolas a crecer “demasiado rápido” y poniéndolas en una situación en la que no podían defenderse.

Luis de Llano y Sasha Sokol Foto: Especial

Recientemente Sasha Sökol, ex integrante del grupo mexicano Timbiriche, alzó la voz sobre el abuso que vivió al lado de Luis de Llano.

La cantante tenía 14 años cuando inició una relación con el productor, de entonces 39 años.

Ella siempre fue vista por los medios como la “rebelde” del grupo pero nunca nadie cuestionó por qué un hombre que le triplicaba la edad se había involucrado con ella, más allá de lo laboral.

“¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre”, narra Sasha en su testimonio, publicado en redes sociales.

Qué tan normalizado está en México abusar de niñas, que un tipo como Luis de Llano lo confiesa sin problema en una entrevista, hasta con una sonrisita. pic.twitter.com/tEiKIXc18T — Drácula Jones Garay (@Dracularpia) March 9, 2022

De Llano habló sin pudor sobre su relación con Sasha, en una entrevista con el presentador Yordi Rosado.

“Sí tuve un romance con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio. Tuve un momento en el que convivimos juntos, estuve muy enamorado de ella y un día nada que ver y se acabó y seguimos trabajando 10 años más juntos”, dijo en la entrevista.

Lejos de mostrar consternación, Rosado seguía preguntando por sus sentimientos hacia ella, normalizando frente a todos. el abuso que sufrió Sasha siendo una menor de edad.

En general, la sociedad lo ha normalizado demasiado, haciendo de esos escándalos, un espectáculo.

Gloria Trevi y Sergio Andrade

En redes sociales muchos recordaron el caso Trevi-Andrade. Si bien sigue siendo muy polémica la figura de Gloria Trevi, no hay que dejar pasar que era menor de edad cuando se vio involucrada con Sergio Andrade.

Él era uno de los productores más importantes de la época y aprovechó su poder para abusar de muchas niñas que soñaban con ser estrellas.

“Lo amé o sea, yo sí te voy a decir la verdad, sí fui estúpida, y fui lo que tú quieras. Sí me enamoré”, apuntó Trevi en una entrevista.

Andrade seducía a las niñas que llegaban a su productora, las obligaba a tener relaciones y terminó casándose con una de ellas, Aline Hernández cuando ésta tenía apenas 15 años.

Lejos de ser protegidas, las estrellas infantiles son vistas como “objetos de deseo” por la misma industria

Y si bien todas estas situaciones parecen lejanas y muchos cuestionan a las víctimas por tardar 20 o 30 años en denunciar y hablar de lo que vivieron, hoy en día las cosas siguen siendo turbias dentro de la industria del entretenimiento.

Basta con pensar en Millie Bobby Brown, quien desde muy pequeña ha sido sexualizada. Ahora que cumplió 18 años, existen quienes “agradecen” porque por fin pueden verla “legalmente”.

Millie Bobby Brown

Millie saltó a la fama con solo 12 años y ha pasado la mayor parte de su adolescencia a la vista del público.

Hace unos años también se dio a conocer el caso de Dan Schneider, uno de los productores más importantes de Nickelodeon. A pesar de todo este éxito con series como All That, iCarly, The Amanda Show, Drake & Josh, Zoey 101 y Victorious, terminó con acusaciones de abuso.