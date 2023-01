Mientras no se ocupa de sus hijos con Aracely, Luis Miguel le alquila un centro comercial a su novia

Mientras que no se ocupa de sus hijos, Luis Miguel se luce con su novia y le alquila un centro comercial Instagram @lmxlm / @aracelyarambula

Luis Miguel es uno de los cantantes más admirados y exitosos de México, que ha encantado con temas como La incondicional y Ahora te puedes marchar.

Sin embargo, no es tan admirado como papá, pues el famoso no ha estado presente en la vida de sus hijos, ni con los que tuvo con Aracely Arámbula ni con la que tuvo con Stephanie Salas.

Tanto Aracely como Stephanie han tenido que criar a sus hijos solas, y Michelle ya es una mujer que triunfa como modelo, pero Miguel y Daniel aún son unos niños que necesitan de su papá, tanto en lo económico como en lo emocional.

Te recomendamos: Aracely Arámbula: la mansión en Acapulco donde le da a sus hijos la vida de lujos que Luis Miguel no

Incluso, la protagonista de La Doña lo ha tenido que demandar para que le pague la pensión alimenticia para sus hijos, y solo así ha podido sacarle algo de dinero.

A pesar de esto, el cantante derrocha su dinero con sus novias, y ahora es el turno de la empresaria Paloma Cuevas, quien es la actual novia de “El Sol de México”.

Luis Miguel le da una sorpresa a su novia con lujos, y se olvida de sus hijos

Luis Miguel está viviendo su nueva relación con Paloma Cuevas al máximo, y para esta Navidad, la quiso sorprender con una cena muy especial.

Según reporta el medio Quién, el cantante tuvo una cena privada en uno de los centros comerciales más exclusivos de Madrid, y no solo eso, sino que alquiló todo el centro comercial para ella , algo que no debió salirse muy económico.

“Se nota que Luis Miguel tiene muchísimo poder porque cerró el centro comercial más importante de España”, dijo el periodista argentino Javier de Hoyos.

Te recomendamos: “Luis Miguel debe estar arrepentido”, Aracely Arámbula y su sexy look en lencería que desató pasión

Esto ha hecho que lo critiquen en redes, pues le dicen cómo puede ser primero hombre que papá al olvidarse de sus hijos, pero gastar millones en su novia, con quien quizás no dure mucho.

“Y sus hijos??? Vejete ridículo”, “Y tan mal padre q es, Aracely teniendo q demandar para pensión alimenticia y a la otra hija no le dió nunca ni medio”, “No quiere ni a sus hijos va a querer a alguien más 😒”, y “me encanta como cantante, pero no me gusta como se maneja en su vida privada. Pobres hijos ahora tienen de madrastra a su madrina”, fueron algunas de las reacciones en redes.