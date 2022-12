Jennifer López rindió tributo a Selena Quintanilla con un look vintage a 25 años de la película

Fue en el primer trimestre de 1997 que la película biográfica de Selena Quintanilla se estrenó, y a 25 años de su lanzamiento, Jennifer López sigue recordando la película que fue un pilar para despuntar su carrera. En distintas ocasiones la actriz ha rendido tributo a la icónica cantante que falleció el 31 de marzo de 1995 en la plenitud de su carrera.

Jennifer López últimamente se ha estado robando los titulares con sus increíbles looks para estas fiestas decembrinas, a través de conjuntos rojos y un particular vestido azul de Gucci que usó para su ya tradicional fiesta de navidad, que este año rondó en torno al tema del ‘colibrí’ como una forma de hacerle saber a sus seres queridos que es una señal de Dios de que todo va a estar bien.

También te podría interesar: Jennifer López revoluciona el look navideño con vestido corto satinado inspirado en ‘Merlina’

Jennifer López rindió tributo a Selena Quintanilla con look vintage

La cantante de ‘Jenny From the Block’ lució un atuendo digno del grunge, compuesto por una camiseta con el estampado de la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, que combinó con unos jeans floreados de tonos rojos, grisáceos y crudos de corte acampanado, a los que añadió unos botines de tacón de aguja grises y un estilismo sencillo compuesto por lentes y un chongo relamido.

Este look lo presumió unas horas más tarde de haber enviado su boletín donde la cantante da algunos detalles sobre su día a día para sus fanáticos. De hecho, fue a través de este mail, que Jlo mostró su entusiasmo por el regalo que la familia Quintanilla y la hermana de Selena, Suzette, le habían enviado.

“Esta película significa mucho para mí… Selena y su familia significan mucho para mí y tuve mucha suerte de que me eligieran para interpretarla”.

También te podría interesar: La prueba de Jennifer López para convertirse en Selena fue toda una aventura: el tierno video

Se trató de una gift box, lo que parece ser un especial regalo de navidad de parte de la familia de la cantante de ‘Amor Prohibido’

“Suzette y la familia me enviaron una gran caja de regalo de Selena esta semana y ¡me encantó!” ella escribió. “Me puse esta camiseta de Selena de inmediato para ir de compras navideñas. Si te gustan las camisetas de rock and roll… estas camisetas son un regalo muy lindo. Selena fue una parte tan importante de mi vida, ¡así que seguro que me verán luciendo estos en el nuevo año! ¡¡¡Gracias familia Q!!!”.

Jennifer López no perdió ni un segundo para salir a presumir su nuevo regalo por las calles mientras salía de compras navideñas en la tienda Cost Plus World Market, en donde se puede apreciar que estuvo acompañada por su hija Emme Muniz, su hermana Lynda López y su sobrina Lucie.

Lució un segundo look un poco más sencillo, con otra camiseta, esta vez con un diseño distinto, en tonos grises con el rostro de la cantante y rosas alrededor, al que añadió unos jeans azules claros.