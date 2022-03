Este fue el atuendo con el que Selena Quintanilla fue enterrada y con el que sus fans la despidieron

La muerte de Selena Quintanilla conmocionó al mundo de hablahispana, con 23 años, y una carrera en ascenso, la joven reina del Tex-Mex perdió la vida en manos de Yolanda Saldivar.

Los detalles de la muerte de la cantante han sido revelados por su familia, su padre Abraham Quintanilla, fue quien tomó la decisión de abrir el ataúd de la cantante ante la incredulidad de la gente, quien no podía creer lo que estaba viviendo.

Marcerlla Samora eligió un atuendo de torera y traje morados, ese look fue el mismo que llevó en la gala de The Fact Music Awards (TMA), donde la cantante cautivó a todos con su carisma y divertida personalidad.

El polémico funeral de Selena Quintanilla

En una entrevista con Cristina Saralegui el padre de la cantante reveló que decidió compartir el momento con la gente porque nadie podía creer que la muerte de Selena Quintanilla fuera real.

“Varias señoras empezaron a clamar que no era verdad, que no estaba muerta, que no había un cuerpo, y yo decidí que abrieran para probar”, sentenció el padre de la reina del Tex-Mex.

Abraham Quintanilla también dijo que la acción fue un total error y que el arrepentimiento llegó cuando vio las fotos en playeras, revistas y muchos otros productos, reveló que si tuviera la oportunidad de volver el tiempo no lo volvería hacer.

La despedida de Chris Perez

Su esposo, Chris, recordó a Selena a 27 años de su muerte, con un tierno mensaje a través de redes sociales:

“Selena continúa inspirándonos a todos. Por siempre en nuestros corazones. Envío un gran agradecimiento a todos los fanáticos de Selena por las grandes cosas que hacen para ayudar a mantener viva su memoria y legado y transmitir su música de generación en generación”.