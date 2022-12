Como JLo, Lucero revela algunos secretos para verse joven a sus 53 años ¿Plancha sus pestañas?

El 2022 ha sido para la cantante Lucero uno de los mejores años en su carrera profesional. Se unió a su ex esposo Manuel Mijares y juntos empezaron una gira de conciertos ¡Hasta que se les hizo!, donde han recorrido México y Estados Unidos en espectáculos que han enamorado a sus fans.

Pero Lucero, además de ser excelente actriz, cantante y un ser humano excepcional, es una mujer hermosa que se cuida mucho y que no aparenta tener 53 años, “más bien de 30″, aseguran algunas de sus seguidoras quienes la comparan con Jennifer López porque no se le nota la edad.

Lo que si no podemos negar es que tanto JLo como Lucero tienen sus secretos de belleza y en esta ocasión la actriz mexicana en su canal de YouTube compartió con sus fans esos detalles que son necesarios para realizarse un maquillaje que luzca muy natural.

No soy Diva y me maquillo natural

Lucero es una mujer muy natural, sin poses, sencilla, tanto que no se considera una diva, pero sus seguidoras han sido tan insistentes en que las enseñe a maquillarse que ella accedió y les mostró como hace para lucir bella, con un maquillaje natural y con pocos elementos.

En el video, la interprete de Ya No, Toda La Noche y Amor Secreto, explicó: “yo me maquillo muy natural, me pongo un poco de corrector debajo de las ojeras para que se tapen un poquito”.

Indicó que el maquillaje se lo aplica con los dedos “porque tengo un poco de alergia a los pinceles que causan que me lloren los ojos”.

“La base la extiendo con una esponjita y la escojo de acuerdo a mi color de piel en el brazo. A mí me gustan las bases cremosas que cubren bien, sin que te deje una máscara. Después la van a sellar con un polvo suelto. En los párpados me pongo un tono más clarito después”.

No a los tonos rojos

Destaca que no le gusta los tonos tan rojos en los labios y usa un lápiz “con el que me delineo de la forma que es mi boca. A mí me gustan los delineadores de punta gruesa porque me gusta difuminar. Luego me oscurezco las cejas que las tengo pobladas, hay que quitar los vellitos extras que están en el párpado”.

Compartió uno de sus secretos más importante a la hora de maquillarse, “yo peino mis cejas, y cuando me delineo la boca me la relleno un poco con el propio lápiz y uso el truco de la cuchara que es agarrar la pestaña y con el pulgar apretarla y como si la estuvieran planchando, rizando”.