Eva Longoria muestra el lado más agotador de tener hijos pequeños en la época de fiestas

Eva Longoria es madre, esposa, actriz, directora, productora, filántropa y activista así que un día puede estar cargando en brazos todo el día a su hijo Santiago para llevarlo al pediatra o al kinder y al siguiente estar en la piel de alguno de sus personajes en el set de filmación. También se dedica de lleno a su fundación y a sus negocios y por supuesto no deja de tener citas románticas con su esposo Pepe Bastón.

Sin duda, Longoria es la definición perfecta de una super mujer pero si algo hay que aceptar es que no es nada sencillo.

Con las fiestas de Navidad y Fin de Año llegan un sin fin de tareas y expectativas para las mamás. Desde preparar cenas hasta asegurarse de que todos reciban sus regalos.

Eva suele ser muy activa en sus redes sociales y aunque casi no muestra momentos familiares, no ha podido evitar compartir algunas instantáneas y videos con su hijo.

El pequeño Santiago ya tiene 4 años y cada vez es más enérgico y travieso lo cual representa un gran reto para la actriz.

Recientemente Eva compartió un video en sus Instagram Stories en el que se ve al pequeño cantando We Wish You a Merry Christmas a todo volúmen por lo que le pide que lo haga con tranquilidad. Los niños son ruidosos y a veces eso puede ser agotador. Si bien la estrella no le prohibe expresarse, es de esperarse que pida un poco de paz.

Por supuesto las travesuras también son agotadoras y Eva mostró en una tierna fotografía al pequeño Santi descansando en las escaleras.

Eva Longoria Instagram

Longoria también se dejó ver sin maquillaje ni filtros, demostrando el resultado de la labor titánica de una mamá.

Hace unos días, la actriz publicó un video en su cuenta de TikTok en el que expresa que es una madre sobreprotectora, que lucha día a día por el bienestar de su hijo y que busca aprovechar cada momento a su lado.

La maternidad es maravillosa, especialmente cuando se puede disfrutar a los hijos en cada etapa de la vida. Sin embargo, es innegable lo agotadora que puede ser, desde los cambios en el cuerpo hasta la privación del sueño. Por suerte los tiempos han cambiado y hoy en día las madres se sienten más seguras expresando sus emociones y compartiendo sus experiencias para sentirse acompañadas.

Eva dio a luz a su hijo Santiago cuando tenía 43 años y en una entrevista para la portada de Parents Latina, explicó por qué esperar a ser madre fue la mejor decisión.

“Estaba destinado a estar conmigo en esta etapa de mi vida. Él es más paciente y no trabajo tanto, ¡aunque no lo parezca!”