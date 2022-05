“Somos una familia muy moderna”: Natalia Esperón revela que mantiene una relación cercana con su ex y Eva Longoria

Natalia Esperón regresó este 2022 a la pantalla chica luego de 10 años alejada de las taelenovelas. De la mano del productor Salvador Mejía, la actriz se unió al elenco de “Corazón guerrero”, al lado de Alejandra Espinoza, René Casados y Ana Martín.

“Me emociona mucho el hecho de saber que vamos a trabajar en el Foro 1, porque ahí fue mi primera telenovela, estuve casi dos años grabando Agujetas de color de rosa, entonces, ese foro me trae muchos recuerdos. También me da curiosidad saber quiénes del equipo técnico siguen trabajando ahí, ¡me va a dar mucho gusto verlos porque yo trabajé ahí cuando tenía 18 años!”, contó cuando recién comenzaban los preparativos para la telenovela.

Y aunque siempre se ha caracterizado por mantener un perfil reservado sobre su vida íntima, Natalia sorprendió al revelar cómo es su relación con la actriz Eva Longoria, quien está casada con su ex esposo Pepe Bastón.

La protagonista de “Desperate Housewives” ha estado casada con el empresario Pepe Bastón desde 2016 pero debido a que este tiene tres hijos con Esperón, ha tenido una relación cercana con ella.

“Claro, llevamos la mejor relación, somos una familia muy moderna (...) miren, hay cosas que no se pueden explicar porque son personales, pero somos muy afortunados porque tenemos una familia muy bonita”, expresó Natalia.

Además, la famosa compartió que sus tres hijos, Natalia, y los mellizos José Antonio y Mariana, han podido crecer viendo a su medio hermano Santiago Enrique, quien es fruto del matrimonio de Bastón con Longoria.

“Es una relación muy bonita. A Santi lo amamos, lo adoramos, es lo máximo”, añadió Natalia, quien no dio más detalles de la forma en que conviven o bajo qué circunstancias, sin embargo sí detalló que la buena relación que mantiene con su ex esposo y la nueva pareja de éste está llena de cordialidad y felicidad.

Natalia Esperón y Pepe Bastón se casaron en 1995 y estuvieron juntos por diez años, tiempo en el que tuvieron a sus tres hijos. Lamentablemente también se enfrentaron a la pérdida de un bebé. Se divorciaron en 2005 y fue hasta 2016 que el empresario volvió a formar una familia, con Longoria y el bebé que nació en 2018.

Actualmente, Natalia ha expresado que espera con ansias convertirse en abuela por parte de su hija mayor pues ahora está felizmente casada. “Soy una suegra bien buena onda. Mi hija está feliz casada, espero ser abuela pronto”, confesó.

A pesar de haber hecho una larga pausa, Natalia sigue siendo una de las favoritas

La actriz se inició desde muy pequeña en el modelaje y pronto obtuvo su primer oportunidad en televisión con “Agujetas de color de rosa”, de 1994 a 1995. Ésta llegó con gran éxito en varios países de América Latina, así como en España y hasta Filipinas. Esperón fue parte de otras producciones importantes siendo Amores Verdaderos, en 2012, la última vez que la vimos en pantalla.

Tras finalizar las grabaciones de la exitosa telenovela Amores verdaderos en el año 2013, la estrella decidió retirarse indefinidamente del medio artístico sin develar sus motivos.

Fue hasta hace poco, en una entrevista con TVyNovelas, que Esperón confesó que durante el tiempo en el que se mantuvo alejada de la actuación se dedicó a la crianza de sus hijos, lo que le permitió tener otra perspectiva de la vida y sentirse tranquila con el gran trabajo que hizo fuera de los foros.