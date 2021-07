Eva Longoria: así fue su transformación después de haber dado a luz

La actriz Eva Longoria dio la bienvenida a su hijo Santiago Enrique Bastón cuando tenía 43 años de edad. La actriz enfrentó el estigma de la maternidad en mujeres maduras y fue un ejemplo para las mujeres que tras el embarazo, no regresan de inmediato a su figura. A continuación recordamos cómo fue su proceso en esta etapa y su increíble antes y después.

Eva quiso ser madre cuando estaba en sus cuarentas, una decisión que fue muy consciente por su parte, pues en ese momento declaró que se sentía preparada, pues era más paciente y no tenía que trabajar tanto.

La actriz fue muy abierta sobre su nueva maternidad y dijo que regresar a trabajar mientras tenía que amamantar a su hijo fue difícil, pues tenía que balancear sus proyectos y tener tiempo para alimentar a su hijo y descansar. Su hijo pasó su primer año junto a su mamá en un set de grabación.

Después de dar a luz, la actriz tuvo que pasar por un largo proceso antes de recuperar su figura. La actriz compartió a través de sus redes sociales video de su rutina de ejercicios.

Eva va al gimnasio todos los días, levanta pesas y hace ejercicios de resistencia para mantener su buena salud. Para demostrar todo lo que tiene que hacer para mantener su silueta, la famosa compartió sus secretos en una entrevista con Us Weekly.

“No tomo vino, no como azúcar, no he visto un carbohidrato en un rato. Pero una vez que pase el Festival de Cannes voy a consentirme.”