Eva Longoria en bikini a sus 47 empodera a las mamás: la llaman “la mamá más sexy y fit”

Eva Longoria es una de las actrices más famosas y exitosas que goza de una carrera sólida con más de 20 producciones entre películas y series.

Pero, no solo es una gran actriz, también es una mamá entregada a su hijo Santiago, quien ya tiene cuatro años y es todo un galán.

La famosa ha demostrado que es una mamá moderna y sexy, que no teme vestir ropa coqueta como vetsidos, shorts, y faldas.

Tampoco teme lucir su figura en bikini, y recientemente sorprendió en la playa con un traje de baño hermoso con el que se robó todos los halagos.

Eva Longoria demuestra que la sensualidad no termina con la maternidad, y por eso, empodera a las madres, dando lección de amor propio en la playa.

Te recomendamos: Eva Longoria presume sus abdominales marcados a los 46 años

Eva Longoria presume su figura en bikini y da clases de sensualidad para mamás

Eva Longoria fue captada recientemente en las playas de Marbella, España, durante un paseo con su hijo, luciendo un bikini elegante y hermoso.

Eva lució su tonificada figura en un traje de baño enterizo en tono blanco, con gran escote a los lados, y complementó su look playero con sombrero blanco y gafas negras.

La famosa se robó todos los halagos por presumir su figura a sus 47 y tras ser mamá con tanta seguridad, dando un gran ejemplo de amor propio.

“Wow esta mujer se ve perfecta”, “OMG es una mamá fit, se ve fabulosa a su edad”, “me encanta lo sexy que luce y con su hijo, se puede ser mamá y sexy a la vez”, “es una mamá fit”, “que cuerpazo el de esta mujer, es divina”, y “una mamá real, hermosa y diosa, la amo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La famosa no solo logra mantenerse en forma con una gran alimentación, sino también con sus rutinas de ejercicios, que a través de sus redes muestra de vez en cuando.

Te recomendamos: “Somos una familia muy moderna”: Natalia Esperón revela que mantiene una relación cercana con su ex y Eva Longoria

Así, da lección de empoderamiento y amor propio, y prueba que no hay excusas, y si quieres llevar bikini no temas en hacerlo, no importa que seas mamá, solo siéntete cómoda y hermosa.