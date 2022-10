Natalia Esperón es toda una dama: así es su relación con la esposa de su ex

Natalia Esperón regresó este 2022 a la pantalla chica luego de 10 años alejada de las telenovelas. La actriz formó parte de “Corazón guerrero”, al lado de Alejandra Espinoza, René Casados y Ana Martín, reconquistando los corazones de la audiencia.

A la par de su regreso a los foros, Natalia se ha abierto como nunca sobre las situaciones difíciles que la llevaron a darse un descanso tan prolongado.

Durante muchos años la actriz permaneció en silencio pues estaba dedicada a su familia y a sanar las heridas de una pérdida y un divorcio.

La pérdida de su hijo fue un golpe duro pero Natalia aprendió a ser más fuerte

Natalia se casó con el productor Pepe Bastón en 1995, cuando ella apenas tenía 20 años. Poco después, le dieron la bienvenida a su hija Natalia. Fue siete años más tarde que la actriz volvió a embarazarse pero ésta vez de trillizos.

La gestaión fue de alto riesgo y Natalia presentó malestares que se convirtieron en una emergencia médica. Sebastián, uno de los trillizos falleció en el vientre mientras que los otros dos lograron nacer días después.

Esto, sumado a la depresión postparto, fue una experiencia traumática para Natalia, quien ha admitido que fue un periodo muy solitario. La actriz y el productor se separaron cuando los mellizos cumplieron un año.

El divorcio fue una oportunidad para sanar heridas

Lejos de ver el divorcio como el fin del mundo, para Natalia significó una oportunidad de sanar, enfocarse en ella y en tomar nuevos caminos.

Mientras que muchos medios señalaron que Bastón había dejado a Natalia por la actriz Eva Longoria, la realidad fue que todo tardó años en suceder.

“La gente piensa que Pepe me dejó por Eva y no tiene nada que ver. Si sacan la cuenta de mis hijos cuánto tienen, pues no, no tienen nada que ver. Lo ponen muchas veces como el malo”, comentó Esperón en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Natalia incluso aseguró que hoy tiene una mejor relación con su ex y que incluso se lleva bien con Longoria.

“Lo más grande que me pudo dejar (Pepe Bastón) fueron mis hijos y un aprendizaje de vida brutal. Con él aprendí muchísimas cosas y es un padre espectacular. Con mi familia también ha sido muy lindo”, destacó.

La actriz dejó una gran lección de madurez al no guardar rencor ni vivir en el pasado. “Pepe y yo estuvimos juntos el tiempo que tuvimos que estar y empezamos a construir una relación de amistad, porque mis hijos se merecían tener una relación buena de papás”.

No es la primera vez que la actriz hace referencia a su buena relación con su ex y con Eva Longoria, dejando claro que son “una familia muy moderna”.

“Claro, llevamos la mejor relación, somos una familia muy moderna (...) miren, hay cosas que no se pueden explicar porque son personales, pero somos muy afortunados porque tenemos una familia muy bonita”, expresó Natalia en una entrevista para Todo para la mujer de Maxine Woodside.

Además, la famosa compartió que sus tres hijos, Natalia, y los mellizos José Antonio y Mariana, han podido crecer viendo a su medio hermano Santiago Enrique, quien es fruto del matrimonio de Bastón con Longoria.

En 2021 Eva incluso asistió a la boda de Natalia, la hija mayor de Natalia Esperón y Pepe Bastón.