Natalia Esperón reveló el momento más duro de la maternidad y cómo fue perder a su bebé

La pérdida de un bebé durante el embarazo sigue siendo un tema tabú en todo el mundo que lleva al estigma y la vergüenza. Muchas mujeres no reciben una atención adecuada y respetuosa cuando atraviesan por una situación de este tipo y son pocas las que se atreven a hablar al respecto.

Fue así como Natalia Esperón sorprendió recientemente al contar cómo vivió la pérdida de uno de sus bebés.

En 1995, la actriz sorpendió al contraer matrimonio con Pepe Bastón, un ex ejecutivo de Televisa. Natalia tenía 20 años de edad y poco después del enlace, anunció que estaba embarazada de su primer hija, Natalia.

Siete años después, tras someterse a distintos tratamientos y varios intentos, la actriz logró un segundo embarazo sólo que no sería un sólo bebé sino tres.

Sin embargo, la actriz tuvo que ser trasladada en helicóptero desde su casa a un hospital privado en la Ciudad de México debido a que presentó malestares que se convirtieron en una emergencia médica.

“Eran trillizos mis chiquitos. Y sí fue muy fuerte”

Natalia recordó cómo vivió la pérdida de su hijo Sebastián, quien murió en su vientre, días antes de que dar a luz a sus otros dos hijos.

“Murió antes de nacer. Vivió en el vientre y falleció unos días antes de nacer. Aparte se combinaba con el nacimiento de mis otros dos ojos y que tenía a Natalia y tuve depresión postparto entonces son cosas que a nadie se le desea”, dijo.

Los mellizos Mariana y José Antonio sobrevivieron pero la experiencia de perder a uno de los bebés fue traumática para Natalia ya que no contó con la ayuda adecuada para sobrellevarlo.

“Nadie me ayudaba de la manera en que yo necesitaba, todo mundo me ayudaba desde la manera que ellos pensaban que me podían ayudar y no fue afortunada (...) Era una bomba de tiempo. Yo estaba muy triste, traía una tristeza que no entendía, no disfrutaba las cosas”.

La mexicana habló de lo importante que es permitirse vivir el duelo y que cada quien lo enfrenta de forma diferente.

“El duelo hay que vivirlo, es un proceso, no te puedes brincar las fases, lo tienes que vivir, pero nadie nos enseña, nadie nos platica de la muerte. Tenía que cuidar a otros chiquitos, entonces yo me imaginaba a mi chiquito, yo vivía con tres bebés, y eso no estaba bien”, relató la actriz.

El divorcio de Pepe Bastón la llevó a caer en depresión

Durante ese tiempo, la actriz se dedicó a cuidar de sus hijos pero también a estudiar Historia del arte y a buscar la sanación a través de terapias.

“Tomé terapias de todo. Traía muchas cosas que yo no había sanado y que no me había dado cuenta y que son cosas que te impiden muchísimo el poder disfrutar, relacionarte. Me dediqué a mí, a crecer como persona, a quereme, a aceptarme y a compartir tiempo conmigo”

La actriz reveló que hubo momentos en los que se sintió muy sola pero que aprendió que no lo estaba. “De repente estar sola era algo fuerte y ahorita los momentos que más disfruto es estar conmigo. De repente me dicen estás sola y yo digo, no, estoy soltera. Soledad no hay”, dijo en una entrevista con Montserrat Oliver y Yolanda Andrade.

Hoy la protagonista de “Corazón guerrero” está más feliz que nunca, disfrutando de sus mellizos y de su hija Natalia, quien recientemente se casó. También ha vivido al máximo su regreso a los foros de televisón y está lista para tomar nuevos proyectos o darse el tiempo para descansar si es necesario.

También ha revelado que tiene una buena relación con la actriz Eva Longoria, quien está casada con su ex esposo Pepe Bastón.