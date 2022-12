Michelle Renaud y Matías Novoa dan lección sobre darle su lugar a los hijos en su relación de pareja

Michelle Renaud es una de las famosas más admirables del momento por las grandes lecciones de vida que ha dado sobre sanar las heridas de un corazón roto.

A sus 34 años, la actriz ya ha pasado por un amargo divorcio y se ha enfrentado al reto de criar sola a su hijo Marcelo. También se ha enamorado profundamente y ha sufrido el dolor de una ruptura.

A pesar de todo, ella se mantiene firme pues sabe que las malas experiencias no son razón para dejar de creer en el amor. Fue así como encontró a Matías Novoa, protagonista de “Cabo”, con quien decidió darse una nueva oportunidad.

Los actores se conocieron en agosto del 2021, cuando formaron parte de la cinta mexicana “Doblemente embarazada 2″. Desde entonces, surgió una fuerte amistad que se fortaleció cuando protagonizaron la telenovela “La herencia”.

“Nos tocó antes de la telenovela grabar una película juntos y ahí nos conocimos. Mágicamente nos llamaron al mismo tiempo cuando estábamos filmando la película para participar en este proyecto los dos como protagonistas y no sabíamos ninguno de los dos, pero nos encontramos y dijimos ‘oye me acaban de llamar de Televisa y no sé qué’ ‘y a mí también’ ‘¿qué proyecto es?’ ‘el de Juan Osorio’ y me dice ‘yo también’ y digo ‘no lo puedo creer’”, relató Novoa a People.

Aunque nunca negaron su relación y en redes sociales suelen publicar fotos y videos juntos, recientemente fue la primera vez que posaron juntos con sus respectivos hijos en la premier de la película titulada Malvada, la cual es protagonizada por Renaud.

No es ningún que para Michelle su hijo Marcelo es el más importante y que la pareja con la que esté tiene que estar dispuesto a compartir con ambos.





El pequeño Marcelo es fruto de la relación que la actriz tuvo con Josué Alvarado, de quien se divorció en 2018. A pesar de que no se dio en los mejores términos y Michelle enfrentó varios problemas después, aseguró recientemente en el podcast La Magia del Caos:

“Divorciarte no es ningún fracaso, es una decisión igual que casarte, casarse tampoco es un éxito, porque no es una meta (...) Siento que la gente tiene muchos tabúes alrededor del divorcio”, señaló.

Por su parte, Novoa tiene a su hijo Axel, de 11 años, fruto de su relación con María José Magán, una actriz y modelo venezolana.

Según se reveló, los hijos de ambos se conocieron e incluso comenzaron a convivir prácticamente desde que Michelle y Matías iniciaron su relación.

Para el actor, ver a Michelle como una madre entregada fue clave para enamorarse de ella. “Me enamoré de ella desde que la conocí. Fue amor a primera vista. Y cuando la vi en su papel de mamá, me dije, ‘es ella’”, confesó.

Michelle y Matías han demostrado que pese a las decepciones del pasado, se puede tener una relación sana con quien esté en la misma sintonía y el tema de los hijos sin duda los une.

Lo ideal siempre es mantener los límites entre ambos bandos. Por un lado, se debe respetar el espacio en pareja y por otro, los momentos con los hijos para lograr un espacio sano.

Una nueva relación en la que haya otros niños es el momento perfecto para motivar la conviencia dejando claro que cada quien tiene su lugar.

No hay que subestimar a los niños. Siempre será una buena idea hablar con ellos de lo que significa la otra persona y cómo deben tratarse. Ellos siempre harán preguntas y tendrán sus propias opiniones por eso siempre es importante hacerlos sentir amados y escuchados.