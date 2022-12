Michelle Renaud da lección sobre dejar de aferrarnos a un ex con el que no pudo ser

Michelle Renaud ha sido una de las famosas que se ha enfocado en dar lecciones de vida sobre sanar un corazón roto. Aunque apenas tiene 34 años, ya ha vivido el amargo trago de un divorcio que la llevó a hacerse cargo de su hijo sola.

Además, ha tenido relaciones y rupturas muy mediáticas que hasta hoy la persiguen.

Quizá uno de los momentos más dolorosos fue la separación de Danilo Carrera, de quien estaba muy enamorada. La actriz al final estuvo de acuerdo que lo mejor era tomar caminos separados ya que no tenían los mismos objetivos.

Ahora, ella le dio una nueva oportunidad al amor de la mano del actor Matías Novoa, mientras que Danilo presuntamente tiene una novia que no es del medio artístico.

Al parecer Michelle Renaud ya no quiere saber más sobre su ex novio pues en un reciente encuentro con la prensa se negó a hablar del supuesto compromiso del actor.

No se sabe la identidad de la prometida en cuestión pero Danilo compartió un video en redes sociales en el que se ve la mano de una mujer con un anillo de compromiso puesto. Esto fue lo que llevó a sus seguidores a pensar que podría llegar pronto al altar.

Fue durante la presentación de su nuevo proyecto ‘Malvada’ que Michelle dejó claro que ahora está enfocada en seguir avanzando y no estancarse en amores del pasado.

En la cinta, la actriz interpreta a una bruja que utiliza trabajos esotéricos para atraer a la persona amada.

Al ser cuestionada por el video del supuesto compromiso, Michelle desvió su respuesta para recordarles que estaban ahí para hablar de su proyecto. “Oigan, les quiero agradecer muchísimo, por estar aquí, muchísimas gracias”.

Cabe mencionar que cuando Danilo reveló que tenía nueva novia dijo que tiene “valores totalmente diferentes” al dedicarse a la medicina y no a la actuación, lo que indignó a muchos que salieron en defensa de Michelle.

Sobre la relación de ésta con Matías Novoa, Carrera expresó: “Me encanta que haya conseguido una persona que comparta las mismas metas, le deseo mucho amor a ella y a su familia”, dijo.

A veces, es posible seguir siendo amiga de un ex pero otras, es mejor que nunca vuelvan a tener relación.

En un principio, Michelle había dicho que le tenía un gran aprecio a Danilo y que seguirían siendo buenos amigos sin embargo, ahora que está teniendo nuevas oportunidades para ser feliz, es lógico que quiera dejarlo atrás.

Lo mejor es encontrar nuevas actividades, enfocarte en tus proyectos personales y celebrar los éxitos que vengan. No es que vivas con rencor a tu ex pero que te permitas cerrar ese ciclo para abrir nuevas y mejores puertas. Muéstrate que la persona que dejaste atrás no es la única en el mundo, que tienes muchas posibilidades por delante.

Cuando aprendes a dejar de aferrarte a ese ex, estás dejando atrás una vida que no era para ti porque no era lo que realmente querías. Estás dejando atrás a alguien con quien no ibas a poder seguir creciendo y construyendo ese futuro que tanto anhelas.