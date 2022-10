Michelle Renaud y los hombres de los que se enamoró antes de Matías Novoa

Michelle Renaud le ha abierto nuevamente las puertas al amor tras algunas decepciones y ha sido el actor Matías Novoa quien conquistó su corazón. Ambos protagonizaron recientemente la telenovela ‘La herencia’ y la química traspasó las pantallas.

Aunque en un principio ambos negaron su romance, finalmente rompieron el silencio para gritar a los cuatro vientos su relación. Ellos se aseguraron de sus sentimientos antes de hacerlo público.

Michelle es una de las actrices del momento y Matías uno de los eternos galanes de las pantallas, por lo que su noviazgo ha sido elogiado por los espectadores e internautas, al lucir plenamente enamorados.

Ellos han sido las parejas de Michelle Renaud

Josué Alvarado (2016 – 2018)

La artista estuvo por seis años con el empresario Josué Alvarado y fruto de relación nació su hijo Marcelo, quien los motivó a casarse en 2016, aunque meses después de su nacimiento se dio cuenta que lo mejor era separarse al no ser una relación sana.

“Yo no me quería casar, pero cuando estaba embarazada a los tres meses la hormona se me volvió loca”, contó.

Te recomendamos: Michelle Renaud nos recuerda que divorciarse no es un fracaso y 3 lecciones más sobre separararse

Danilo Carrera (2019 – 2021)

Luego de compartir créditos en ‘Hijas de la luna’ Renaud se enamoró de Danilo Carrera y formaron una de las parejas más comentadas entre 2019 y 2021.

Sin embargo, decidieron ponerle fin a su relación al no compartir los mismos proyectos de vida. Ella quiere tener más hijos, pero él no.

Osvaldo Benavides (2022)

Hace apenas unos meses la actriz fue vinculada sentimentalmente con Osvaldo, quien se divorció sorpresivamente de Esmeralda Pimentel.

Aunque los rumores no fueron confirmados, ambos solían compartir viajes juntos e intercambiaban mensajes en sus redes sociales.

Matías Novoa (2022)

Luego de protagonizar juntos y formar una linda amistad Michelle y Matías se han dado una oportunidad en el amor y al parecer todo va muy en serio, pues incluso, han pensado en tener hijos juntos.