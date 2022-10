Michelle Renaud nos recuerda que divorciarse no es un fracaso y 3 lecciones más sobre separararse

Michelle Renaud actualmente goza de una relación consolidada con Matías Novoa, pero antes de eso experimentó un divorcio en carne propia de Josué Alvarado, con quien trajo al mundo a su hijo.

Su relación terminó siendo tóxica, cargada de violencia e infelicidad, como ella misma acaba de revelar en el podcast de Aislinn Derbez, La Magia del Caos, lo que le dejó importantes aprendizajes que quiso compartir con otras en su posición.

Las lecciones de Michelle Renaud sobre el divorcio

No es sinónimo de fracaso

Muchas aplazan la decisión de separarse para buscar su felicidad por diferentes motivos: prejuicios de la sociedad, presión de la familia, nostalgia o la ilusión de que algo puede mejorar, aunque en el fondo saben que no es posible.

“Divorciarte no es ningún fracaso, es una decisión igual que casarte, casarse tampoco es un éxito, porque no es una meta”, explicó. “Siento que la gente tiene muchos tabúes alrededor del divorcio”, añadió la protagonista de La Herencia.

No puedes cambiar a tu pareja

Pese a que sí es posible evolucionar como personas, no podemos cambiar a la pareja si él o ella no busca ayuda por su cuenta, se lo propone como una meta y trabaja activamente en ello. Cualquier cosa fuera de ello, es solo una quimera.

“Me casé sabiendo con quién, me casé pensando que podía cambiarlo, error, me casé pensando que el matrimonio y el bebé lo iba a hacer sentar cabeza, lo iba hacer jugar a la casita conmigo y, de repente, pasó el tiempo y no jugaba a la casita conmigo, dije: ‘No quiero esto’”. declaró la mexicana, reseñado en Hola.

Como es como novio, será como esposo... O peor

“Yo estuve en una relación como 6 años y era una relación que nunca funcionó, siempre fue muy difícil, yo la pasaba muy mal. Decía: ‘Es que yo lo amo’, porque cuando terminábamos, que era cada semana, yo sufría muchísimo, para mí era: ‘Lo amo’, pero mi relación se basaba en el dolor, no en la comunicación, ni en el crecimiento”, aseveró sobre el noviazgo que luego se transformó en matrimonio.

“Al papá de mi hijo le encanta la fiesta, entonces yo dormía sola todos los días y para mí eso no era romántico, ni bonito, ni nada y un día dije: ‘¡Hasta aquí!’. Llegué se lo dije a él y su respuesta fue: ‘Sí, mándame a los abogados’. Fue como ok”, contó Michelle Renaud.