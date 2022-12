Hija de Biby Gaitán y Eduardo Capetillo regresa a México con su novio: ¿Suenan campanas de boda?

Alejandra Capetillo es la hija de los actores Eduardo Capetillo y Biby Gaitán, quien ha seguido los pasos de ambos famosos y es una influencer muy destacada en las redes sociales, donde deja ver a sus seguidores cada etapa de su vida.

Ya tiene dos años viviendo en España, incursionando en la industria de la moda y ha gritado a los cuatro vientos lo enamorada que está de su novio libanés, Nader, con quien comparte a diario y tienen dos mascotas Bobby y Charly.

La joven de 22 años de edad viajó este año al Líbano y conoció la tierra y la familia de su pareja. “La cultura es demasiado similar a la mexicana, entonces me sentí muy cómoda con su familia”, dijo en entrevista a la revista Vanidades.

Del Líbano aseguró que le gustaba “¡Todo! Me encantan la comida, las vistas, los lugares, la vibra de la gente. Lo único que cambiaría de este viaje es haber llegado hablando el idioma por lo menos un poco”.

Del Líbano a México

Recientemente, Ale anunció que viajará a México con Nader para presentarlo a toda la familia. La fecha será el próximo 29 de diciembre cuando se reunirán los Capetillo Gaytán a despedir el año 2022 y recibir el 2023. “Nader llegó a mi vida cuando menos lo esperé”.

“Él ya me llevó al Líbano a conocer a su familia y ahora es importante que yo le presente la mía, sobre todo porque somos muy tradicionalistas”, dijo la influencer a la revista Quién.

Describió a su novio como un hombre “muy caballeroso y educado, siempre me ha tratado como una princesa y eso me conquistó además de su esencia; somos grandes compañeros y tiene grandes valores”.

Matrimonio no, por ahora

Sobre los rumores de matrimonio, la hija de los Timbiriche afirmó que está muy joven para el matrimonio y que el anillo que Nader le entregó es un detalle como lo sería cualquier joya.

“El anillo es un detalle, lo mismo que si me hubiera regalado un collar y no hay nada detrás, no es un tema de compromiso sino de cariño”.

Aclaró que tampoco piensan en tener bebés y que los únicos que ocupan ese lugar son sus mascotas Bobby y Charly, este último el labrador que le regaló a su novio el día de su cumpleaños.