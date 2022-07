¿Se casa Ale Capetillo?: El joven libanés que conquistó a la hija de Biby Gaytán y es criticado en redes sociales

Alejandra Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, se encuentra residenciada en España desde hace algunos meses, mientras lleva acabo sus estudios y se enfoca en una carrera dentro del mundo de la moda. Fue en Madrid donde conoció a su novio libanés, a quien ha dado a conocer en sus redes sociales y se ha mostrado enamorada.

A sus 22 años, Ale ya destaca en sus redes sociales como una experta en moda, gracias a los outfits de ensueño con los que suele aparecer, por lo que su futuro como modista augura ser todo un éxito.

Aunque la hija de los actores suele ser bastante reservada con su vida privada, recientemente ha compartido algunas fotografías de su más reciente a Líbano en compañía de su nuevo amor, pero la pareja no se ha escapado de las críticas.

¿Quién es el novio de Ale Capetillo?

Nader Shoueiry, es el misterioso hombre que conquisto el corazón de Ale y con quien ha compartido su más reciente viaje al Medio Oriente. Sin embargo, no se tiene mayor detalle de su vida, solo que también vive en Europa.

Capetillo viajó para conocer a la familia de Nader y aunque la pareja se ha mostrado feliz durante su viaje no se han escapado de las críticas, muchos aseguran que el libanés no es acorde a ella.

“Una mexicana y un libanés por Madrid”, escribió Ale en una postal donde aparecen juntos y en la cual criticaron las creencias religiosas de su novio.

En la fotografía colgada, Nader se ha mostrado distante al abrazo de la mexicana, por lo que aseguran que los originarios de su país no suelen ser afectivos en público.

“Porque tan separados?, un abrazo como de avergonzados?”, “así son siempre sus fotos, ella siempre muy cariñosa pero el se muestra distante , tal vez no le gustan las fotos”, “no es muy bien visto en los países árabes que se demuestre cariño una pareja en público y más si son musulmanes. Los hombres no pueden abrazar, saludar de beso en la mejilla a una chica. Quizá por eso él es así pues no está acostumbrado”, comentaron.

Hay quienes aseguran que Capetillo es muy linda para él, pero en el amor no existen barreras y mientras ellos lucen felices las opiniones ajenas sobran.

¿Hay planes de boda?

A través de sus historias en Instagram, la joven ha sido cuestionada sobre su romance y ha desatado rumores de boda al llevar un anillo.

Alejandra Capetillo sorprendió con su respuesta a sus planes de boda. Foto: Instagram @alecapetilloga

Además, a través de una ronda de preguntas y respuestas, le consultaron por los planes de boda y su respuesta sorprendió.

“La boda cuando es? Necesito ver tu vestido”, preguntaron y ella respondió con un “Ya mañana”, generando incertidumbre entre sus fans.