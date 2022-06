Ale Capetillo se inspira en los looks de su madre con mini vestido floreado perfecto para verano

Alejandra Capetillo no solo heredó la belleza de su madre Biby Gaytán, sino también su buen gusto por la moda.

La joven de 22 años suele presumir sus distintos outfits a través de las redes sociales y esta vez se lució con un look retro inspirado en su madre.

Aunque la joven no siguió los pasos de sus padres en la actuación, destaca como influencer en las redes sociales gracias a sus publicaciones sobre moda, belleza y estilo de vida.

El looks floreado de Ale Capetillo inspirado en Biby Gaytán

Aunque Biby se ha mantenido alejada de las pantallas, sus fans siguen muy de cerca su vida y a su familia.

A sus 50 años luce una figura despampanante y sirve de inspiración a muchas con sus looks elegantes, glamourosos y sobre todo muy chic.

Así lo ha hecho con su hija Ale, quien se inspiró en uno de sus outfits retro aparecer con un mini vestido con estampado floreado perfecto para el verano.

“Inspo of the day on the last pic @bibygaytan” (Inspo del día en la última foto), escribió junto al carrete de fotografías.

Una de las primeras en comentar la publicación fue su madre quien se mostró orgullosa de su primogénita.

“Mi niñaaaaaaaaaaaa hermosaaaaaaaaaaa!!! Te amoooooooo y te adoroooooooooo!!!!”, comentó la acriz.

De esta manera, la joven recalcó que su madre sigue siendo una referente de la moda y ella sigue sus pasos.

“Las dos son muy lindas y súper guapas”, “Son casi idénticas”, “Que belleza madre e hija”, “De tal palo, tal astilla.. bonitas ambas por dentro y por fuera! Porque eso se refleja!”, “Que lindo tu vestido”, “Solo te falta el flequillo de tu mamá ,son dos gotas de agua”, comentaron sus seguidores.

Actualmente, la hija de Biby y Eduardo vive en España, desde donde estudia y trabaja.

Uno de los motivos que la llevó emprender su viaje a Europa fue el mundo de la moda por lo que decidió probar suerte fuera de su país.