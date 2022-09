Hija de Biby Gaytán debuta como actriz y sorprende a los fans: este será el proyecto en el que participará

Ana Paula Capetillo, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, inició su propio camino en el mundo de la actuación y el público podrá ver todo su talento en una gran producción como es “El Rey: Vicente Fernández”.

La joven de 25 años mostró las primeras imágenes de cómo luce su personaje y muchos se sorprendieron por el increíble parecido que mantiene con su madre, sin embargo ella ha dejado claro que es muy diferente.

Ana Paula aseguró que siempre ha dañado con convertirse en actriz como sus padres, sin embargo su camino ha sido un poco más largo, ya que quería ganarse un puesto por sus propios méritos y no desarrollarse bajo la sombra de sus padres.

“Siempre deseé ser actriz como mis papás y quise hacerlo yo solita. Quiero demostrarme a mí misma que puedo hacerlo por mi propio mérito. Desde que me fui de mi casa busqué mi agencia, acabo de grabar mi primer proyecto ‘El Rey: Vicente Fernández’, y me hace sentir muy orgullosa de que fue por mí misma”, dijo Ana Paula en una entrevista para TV y Notas.

La joven no puede dar muchos detalles sobre lo que será su papel, pero se ha mostrado muy entusiasmada de comenzar su camino en el mundo de las artes.

Ahora, Ana Paula siente un poco de presión por ser la hija de dos grandes artistas.

La hija de Biby Gaytán está lista para triunfar

La joven fue interrogada sobre iniciar una carrera en la que sus padres son referencia.

“No sé si me beneficia o me perjudica, pero dije: ‘Voy a demostrar lo que soy y lo que tengo, con mi talento y acciones’. La actuación como todo tipo de arte, es muy subjetiva, hay gente a quienes les gusto, y hay a quienes no, aunque sí hay la presión de: ‘Ah, eres la hija de estos dos actores”, expresó.

En cualquier caso, Ana Paula está en búsqueda de nuevos proyectos y está dispuesta a hacerse un puesto en el mundo de las artes.