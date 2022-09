¿Se siente opacado? Eduardo Capetillo revela lo “difícil” que es estar con una mujer como Biby Gaytán

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán tienen una de las relaciones más sólidas y estables del mundo del espectáculo con 30 años juntos.

La pareja tiene cinco hijos, y tres de ellos ya triunfan en el mundo del espectáculo, Eduardo y Ana Paula en la televisión y Alejandra como modelo.

Sin duda la pareja es un gran ejemplo para sus hijos y son toda una inspiración, pues demuestran que el amor verdadero y real existe a 28 años de casados y 30 juntos.

Sin embargo, para Eduardo Capetillo no ha resultado una experiencia sencilla, y así lo reveló en una reciente entrevista.

Te recomendamos: Eduardo Capetillo: la radical decisión que debió tomar tras su diagnóstico de cáncer

Eduardo Capetillo revela cómo se siente al tener a Biby Gaytán como esposa

Eduardo reveló que estar casado con Biby Gaytán es lo mejor de su vida, pero en algunas oportunidades puede llegar a sentirse opacado por ella debido a sus cualidades.

“Cuando estás con una mujer como Biby, tienes que alimentar a diario tu amor propio. Un hombre puede tener miedo a que una mujer lo opaque… tienes que fortalecer tu autoestima y también sentir mucha admiración por tu pareja”, dijo el actor.

Sin embargo, justo esas cualidades que podrían opacarlo, son las que lo han llevado a estar con ella tantos años, y superar todas las dificultades que ha vivido.

“Si tuviera que ponerlo en una palabra, ella es luz y yo soy entrega. Yo pongo el pecho y voy para adelante, pero el faro que me ilumina para ver por dónde voy siempre es ella… Miro mi vida ahora y me veo con mi esposa, desde hace 25 años, con cinco hijos saludables y bien formados que pueden ver un buen ejemplo en sus padres. Entonces me digo: este sí es el éxito y no la cuenta de banco, el éxito es mi familia”, dijo el actor.

Te recomendamos: Hija de Biby Gaytán posa en bikini y al natural y prueba que heredó la belleza de su madre

Por eso, han logrado una exitosa relación, lejos de la polémica, y sobre todo llena de amor y respeto, y así se evidencia en cada publicación de redes donde evidencian su amor, y e incluso sus hijos son muy amorosos y le muestran su admiración constantemente.