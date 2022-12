“Es un gran amigo”: director de ‘Piratas del Caribe’ insiste que Johnny Depp debe volver

Desde hace unas semanas se ha hablado mucho de un posible regreso de Johnny Depp a la próxima cinta de ‘Piratas del Caribe’, la cual estaría protagonizada por Margot Robbie.

Fue el diario The Sun el primero en publicar un informe en el que aseguró que el actor estaba siendo seriamente considerado para ello:

“El actor volverá a interpretar al famoso personaje Capitán Jack Sparrow, y el rodaje comenzará a principios de febrero de 2023 en un lugar secreto del Reino Unido. El proyecto, que actualmente se llama ‘A Day at the Sea’, todavía está en sus primeras etapas, y aún no se ha elegido un director “.

Durante meses se habló de la posibilidad de hacer una nueva parte con Margot Robbie como protagonista en lugar de Johnny Depp pero nunca hubo nada concreto.

“Tuvimos una idea y la estuvimos desarrollando durante un tiempo, hace mucho tiempo, para tener más una historia protagonizada por mujeres, no totalmente dirigida por mujeres, sino solo un tipo diferente de historia, que pensamos que habría sido realmente genial pero supongo que no quieren hacerlo’”, dijo la actriz en una entrevista con Elle.

Cabe recordar que Depp quedó fuera de la franquicia luego de ser señalado como un “violentador de esposas” pero luego de que ganara el juicio contra Amber Heard, resurgió la posibilidad de tenerlo de vuelta.

Director asegura que le “encantaría” tener a Johnny Depp de vuelta

Mucho se dijo que Disney le había dado la espalda por completo a Depp sin embargo, el productor Jerry Bruckheimer aseguró que lo quiere en la nueva cinta. The Hollywood Reporter le preguntó si Depp era “alguien que un estudio como Disney pondría al frente y al centro nuevamente en una secuela de Pirates”, a lo que respondió:

“Tendrías que preguntarles a ellos. No puedo responder esa pregunta. Realmente no lo sé. Me encantaría tenerlo en la película. Es un amigo, un gran actor y es desafortunado que la vida personal se filtre en todo lo que hacemos”.

Sin duda, el Capitán Jack Sparrow es uno de los personajes más importantes en la carrera de Depp y una pieza clave absoluta en la franquicia. El actor dio vida a este peculiar pirata en cuatro entregas y con su voz, su forma de moverse y su personalidad irónica le dio el toque perfecto.

Depp siempre se ha caracterizado por transformarse por completo para sus personajes y se involucra en el proceso creativo al cien. No es extraño que hay mucho de él detrás de las icónicas frases en el guión.

Ha sido tanta su dedicación y entrega a Jack Sparrow y la franquicia que incluso ha hecho realidad los sueños de muchos niños enfermos al visitarlos en los hospitales como parte de actos de beneficencia para hacerlos felices.

Desde mayo, Bruckheimer dejó abierta la posibilidad del regreso del actor al decir que “el futuro aún no está decidido”. Eso sí, justo después de ganar el juicio contra Heard, Depp dijo que por nada en el mundo aceptaría volver.