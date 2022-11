Johnny Depp y otros actores famosos que no querían dedicarse a la actuación

En el mundo del cine y la televisión, hay actores que aunque nos han maravillado con su talento y carisma en las pantallas, nunca tuvieron el deseo ni la intención de dedicarse a la actuación.

Algunos llegaron al medio artístico por casualidad, otros por necesidad y varios por obligación. Entre ellos, hay quienes se enamoran de la profesión y continúan ejerciéndola para siempre.

Así como también existen estrellas que no dudan en escapar del mundo del espectáculo en cuanto tienen oportunidad pues no disfrutan el trabajo ni la fama pese a todos sus beneficios.

5 estrellas de la actuación que no querían ser actores

A continuación, te presentamos a cinco luminarias que alcanzaron la fama en Hollywood con su talento actoral, aunque nunca estuvo en sus planes ni sueños convertirse en actores:

Johnny Depp

Si hablamos de los actores más famosos y talentosos de la historia, es imposible no mencionar a Johnny Depp; sin embargo, pese a lo mucho que ha destacado como actor, este nunca fue su sueño.

En realidad, el protagonista de películas como El joven manos de tijera y Enemigos públicos en realidad quería era dedicarse en cuerpo y alma a su gran pasión: la música.

Sin embargo, las carencias económicas y su amistad con Nicolas Cage lo terminaron conduciendo accidentalmente hacia el mundo de la actuación a mediados de los años 80.

Así lo recordó Depp el pasado mes de junio durante su juicio por difamación contra Amber Heard. “Terminé actuando por accidente”, dijo mientras testificaba en los juzgados de Fairfax.

“Era músico y me mudé a Los Ángeles con mi banda cuando tenía 20 años. Hubo un par de cosas que sucedieron cuando la banda se separó. Recuerdo que estaba llenando un par de solicitudes de trabajo con un amigo mío. Resulta que es un actor menos conocido de lo que es ahora, Nicolas Cage”, contó.

“Estaba llenando solicitudes en tiendas de videos, tiendas de ropa solo para poder pagar el alquiler... Nic Cage dijo ‘¿por qué no conoces a mi agente? Porque creo que eres actor... Tú podrías ser un actor’. Contesté ‘conoceré a alguien. Haré cualquier cosa en este momento”.

“No tenía ningún deseo de ser actor. Era músico, pero el hecho de que estas personas me pagaran lo que me pareció una suma ridícula de dinero. Era como el mínimo del SAG, eran 1284 dólares por semana, nunca había visto ese tipo de masa (dinero) en mi vida”, agregó.

Luego de aquella reunión, Depp se ganó su primer papel en su primera audición para la película A Nightmare on Elm Street. El resto es una historia que todos conocemos.

Bella Thorne

La actriz Bella Thorne alcanzó la fama mundial cuando tenía 13 años gracias a su actuación en la serie Shake It Up! No obstante, la verdad es que ella no quería convertirse en intérprete.

De hecho, la joven estrella ni siquiera quería ir al casting de la serie de Disney que protagonizó con Zendaya. En realidad, fue la necesidad económica lo que la motivó a presentarse en la audición.

En una entrevista con Josh Horowitz, la artista develó que ella y su familia estaban a nada de quedar en la calle si no se ganaba el papel de CeCe Jones, por lo que tuvo que sumergirse en la actuación.

“¿Crees que quería ser una chica Disney? ¿Pensabas que quería hacer eso? Estábamos a punto de vivir físicamente en la calle si no obtenía ese papel”, dijo en el podcast Happy. Sad. Confused.

“Vivíamos de los cupones de Stouffer, y eso era todo lo que teníamos para comer todos los días. Puede que no suene como un gran problema para todos, pero cuando eres una madre soltera que cría a cuatro hijos con deudas y no tienes nada a tu nombre, es una mierda”, expresó.

“¡No quería hacer una audición para Shake It Up!” agregó. “Literalmente dije en mi audición: ‘No canto. No bailo. Básicamente soy sorda y no soy graciosa. Así que no sé por qué estoy aquí’. Y todo el mundo se echó a reír. Todos pensaron que era una broma”.

Gael García Bernal

El mexicano Gael García Bernal es uno de los actores latinos más consolidados en el mundo de la actuación, pero cuando comenzó su carrera, realmente no quería ser histrión.

“Cuando estábamos haciendo Y tu mamá también, yo todavía no sabía si quería ser actor en ese entonces”, develó en el podcast Creativo el pasado mes de octubre.

“Y de pronto, en el proceso de la filmación, nos empezó a gustar mucho, nos empezó a gustar muchísimo hacer cine y por suerte estaba con Diego (Luna) ahí entonces tenía una contraparte, como que rebotábamos muchas de las cosas, si decíamos: ‘oye esto está lindo, está bueno hacer esto”, dijo.

Jennette McCurdy

La exestrella de Nickelodeon Jennette McCurdy es otra de las famosas que no quería ser actriz. En su caso, su madre la obligó a adentrarse en el mundo de la actuación desde su infancia.

De todo esto, la actriz de iCarly habló largo y tendido en su libro de memorias I’m Glad My Mom Died, cuyo título en español se traduce a “me alegro de que mi madre haya muerto”.

Asimismo, en una reciente participación en el podcast Empty Inside, la intérprete retirada confesó que además de que no quería actuar, también se siente avergonzada de su trayectoria actoral.

“Renuncié hace unos años porque inicialmente no quería hacerlo. Estoy tan avergonzada de los papeles que he hecho en el pasado. Me molesta mi carrera de muchas maneras. Me siento tan insatisfecha con los personajes que interpreté”, destapó.

Chris Pine

Aunque el actor Chris Pine ha encabezado algunas de las películas más exitosas de la meca del cine, como Star Trek, el intérprete en realidad no anhelaba vivir de la actuación.

En una entrevista con IndieWire, el histrión develó que inicialmente no deseaba sumergirse en esta profesión, pero se vio empujado debido a su familia de actores desde hace varias generaciones.

“Nunca tuve pasión por la actuación. La actuación fue algo que pareció surgir de la nada y luego se apoderó de mi vida. Parecía estar predestinado y tenía mucho sentido”, reconoció.