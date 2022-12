‘Emily in Paris’ usa ropa de segunda mano y da gran lección: la marca no hace a la elegancia

Estamos a dos días del estreno de la tercera temporada de ‘Emily in Paris’ y los detalles sobre la serie apenas se están revelando, y es un hecho que, pronto, los productores y la vestuarista hablarán más sobre todo este proceso para materializar una nueva entrega de la producción de Netflix que tiene como protagonista a Lily Collins.

Sabemos que esta serie destaca por su exquisito gusto para vestir a cada uno de sus personajes, siendo el de ‘Emily Cooper’ uno de los grandes favoritos del público en cuanto a outfits, aunque esto todavía queda en el aire, pues el gusto se rompe en géneros, y hay algunos que prefieren los looks de ‘Camille’ o ‘Mindy’.

Lo cierto es que esta es una serie que los amantes de la moda, disfrutan ver, pues más allá del argumento, la serie brinda looks que son homenaje a esta industria, con prendas de alta costura como Chanel, Balmain, Dior, Elie Saab y Swarovski, aunque la lista es mucho más larga de lo que parece.

Además, ocupa una serie de combinaciones que terminan marcando tendencia entre aquellos que ven la serie. Tanto que se coloca entre las producciones fashionistas como Sex and the City y Gossip Girl, solo por nombrar algunas.

La tercera temporada de ‘Emily in Paris’ dará lugar a looks hechos por diseñadores emergentes y ropa de segunda mano

La serie ya nos ha ido adelantando, aunque sea un poco de lo que se espera para la tercera entrega de ‘Emily in Paris’ colocando a las plataformas como un must para los looks del personaje de Lily Collins, quien añadirá este tipo de calzado a cada uno de sus conjuntos que presumirá en las calles parisinas, pero ahí no queda la cosa.

Uno de los datos interesantes que el propio cast junto con la diseñadora de vestuario Marylin Fitoussi han compartido, que los diseños que se mostrarán brillarán por una especial característica, pues no serán las marcas de gran renombre las protagonistas de esta temporada, tendrán un lugar los diseñadores emergentes y la ropa de segunda mano.

“Todos pasamos bastante tiempo en esos camerinos y Fitoussi se propuso incluir nuevos diseñadores esta temporada”, comentó William Abadie, en una entrevista para Page Six.

A su vez, miembros del cast explicaron que era importante incluir a los diseñadores de alta costura, pero también añadía valor dar lugar a los nuevos talentos y ¿por qué no?, ocupar piezas de segunda mano e ir alguna vez a las tiendas de antigüedades para plasmarlos en cada uno de los looks, lo que permitirá traer diversidad a la moda.

Para una serie que habla de la moda y poco a poco se convierte en un referente para los profesionales de esta industria, es fundamental el discurso que ofrece, pues ser esa plataforma que abre sus puertas para exhibir el trabajo de los nuevos diseñadores y además arranca el estigma de usar ropa de segunda mano.

Recordemos que estos cambios también generan un impacto ambiental, por lo que tratar de reducir nuestro nivel de consumo y cuidar al ambiente con pequeños cambios harán la diferencia.

Algunas de las marcas emergentes que Emily in Paris ya ha usado anteriormente en la serie, son ‘Nodaleto’, ‘Elena Iachi’, ‘An-Nee’ y ‘Iro’.

