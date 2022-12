¿Samantha Jones podría estar en ‘Emily in Paris’? Fans creen que sí y hasta tienen una teoría

El estreno de la tercera temporada de Emily in Paris está a la vuelta de la esquina y los fanáticos de la serie no han dejado de especular sobre el futuro de su talentosa protagonista, Emily Cooper.

No obstante, más allá de descubrir si la publicista très chic se quedará en París o volverá a Chicago o saber a quién elegirá entre Gabriel y Alfie, hay otra duda que tiene a todos hablando.

Se trata de si Samantha Jones, una de las icónicas protagonistas de la serie Sex And The City, aparecerá en la tercera entrega de la producción de Netflix tal como se ha rumorado desde hace meses.

Hasta ahora, ni el gigante del streaming ni el equipo detrás del proyecto encabezado por Lily Collins han confirmado el crossover; pero los fans tienen razones para creer que podría pasar en esta entrega.

Las razones por las que muchos creen que Samantha Jones aparecería en Emily in Paris 3

A continuación, te presentamos los motivos y la teoría por la que muchos piensan que Cattrall podría aparecer en la tercera temporada de Emily in Paris como la inolvidable Samantha Jones.

La presencia de Cattrall en la premier de Emily in Paris 3

La premier mundial de la nueva temporada de la producción se llevó a cabo en el Théâtre des Champs-Elysées de la llamada “Ciudad de la luz” el pasado martes 6 de diciembre.

En la alfombra rosa del evento, desfilaron los actores, productores y hasta el creador, Darren Star; sin embargo, lo que nadie se esperaba era la asistencia de Kim Cattrall.

La intérprete dijo presente en la pink carpet con un elegante jumpsuit negro y su presencia, de inmediato, reforzó las especulaciones sobre un crossover entre Emily in Paris y Sex and The City.

Claro que al estreno asistieron varios famosos que no están vinculados a la serie como invitados , pero los fans piensan que la presencia de Cattrall no es ninguna coincidencia azarosa.

De hecho, no solo están convencidos de que Samantha estará en la nueva entrega, sino que incluso tienen una teoría plausible sobre cómo el personaje entraría a la ficción del servicio digital.

La teoría sobre la integración de Samantha a Emily in Paris 3

Tanto los admiradores de Emily In Paris como de Sex And The City tienen una hipótesis sobre cómo incluirían a la ejecutiva de relaciones públicas en la nueva parte de la producción de Netflix.

La fanaticada piensan que el cruce puede darse en Londres y gracias a Alfie. Y es que, como recordaremos, el rol de Lucien Laviscount volvió a la capital inglesa en la segunda temporada.

Por otro lado, Jones también está en la mayor ciudad del Reino Unido, puesto que en And Just Like That, el reboot de Sex And The City, justificaron su ausencia con su traslado a Inglaterra.

Gracias a esta coincidencia, desde el año pasado, los seguidores de ambos programas comenzaron a pensar ideas en las que Samantha podría entrar sin problemas en el mundo de Emily Cooper.

“Teoría actual: Samantha supuestamente se mudó al extranjero, de ahí su falta de presencia en la nueva serie de SATC. Luego aparece por sorpresa total en un episodio crossover de Emily in Paris. Vería a Samantha tratar de tolerar a Emily, al 100 por ciento”, comentó una usuaria en Twitter.

“Sería una locura si Emily fuera a ver a Alfie en Londres y se encontrara con Samantha Jones”, comentó otro; mientras, un tercero apuntó que, posiblemente, se haría amiga de Sylvie.

“Emily se muda a Londres para seguir a Alfie y se encuentra en un nuevo puesto trabajando para Samantha Jones”, especuló otro fan.

Sin embargo, como mencionamos, es solo una teoría pues no hay información oficial al respecto .

Aparte, hay que destacar que Cattrall fue enfática al afirmar que no encarnará otra vez su rol para And Just Like That; empero, no dijo que no volvería a darle vida en otro proyecto.

El vínculo que une a Emily In Paris y Sex And The City

La verdad es que pensar que Samantha Jones podría aparecer en Emily in Paris no es nada disparatado. Y es que, como muchos sabrán, Sex And The City también fue creada por Star.

Así es que, pese a todas sus diferencias, ambas series tienen en común el hecho de ser ideadas por la misma persona y las posibilidades de que ambos mundos se encuentren es muy posible.

Por otro lado, Cattrall y Star parecen tener una gran relación. Durante la premier en París, ambos posaron juntos para la prensa y la actriz compartió una de estas fotos en su Instagram.

“Gracias Darren Star y Netflix por una apertura tan divertida en París, Francia, con Emily in Paris”, escribió al pie de una foto de los dos.

En el pasado, el creado ha dicho que le encantaría tener a Kim en la serie; pero cuando Variety lo cuestionó al respecto en la premiere, el creador negó que esto vaya a ocurrir pronto, aunque no lo descartó.

“Es una idea maravillosa. No por el momento, pero sería muy divertido ver que eso sucediera”, dijo. A pesar de esto, los fans no pierden esperanzas de que el crossover pase en la nueva entrega o en la siguiente.

La tercera temporada de Emily in Paris aterrizará en Netflix el próximo 21 de diciembre.