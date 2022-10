‘Emily in Paris 3’ llega con nuevo galanazo y estas fotos los prueban

Los fans de ‘Emily in Paris’ están ansiosos por la llegada de la tercera temporada a un año de haber disfrutado la segunda entrega y ahora se han conocido algunos detalles de lo que será la controversial vida de Lily Collins en Francia.

La tercera temporada llegará el 21 de diciembre al catálogo de Netflix y ya se han podido disfrutar algunas imágenes de la misma y los nuevos actores que se integran al elenco.

Entre ellos destaca Paul Forman, el nuevo crush de las espectadoras que llegará conquistando con su atractivo físico junto a Lucas Bravo (Gabrielle) y Lucien Laviscount (Alfie).

Paul Forman y su papel en ‘Emily in Paris’

El actor se convertirá en Nicolás de León, un heredero de la dinastía al que la presión de su posición le afectará en más de un aspecto.

Aunque de momento se desconoce si será parte del triángulo amoroso de Emily, lo cierto es que su belleza logra encajar a la perfección a la historia.

La noticia fue confirmada por la revista Cosmpolitan donde el famoso aseguró que su llegada se dio “muy rápido”.

“Audicioné para el papel y al día siguiente me llamó Darren Star [creador de la serie]. Estuvimos hablando sobre la vida, la serie... y después se hizo un completo silencio. Yo ya creía que no me lo habían dado. Pero una noche recibí una llamada de mi agente con la oferta. No he tenido tiempo para procesarlo, ya que empecé a trabajar en París dos días más tarde. Fue muy importante esta noticia para mis padres, porque mi madre es parisina y le hace feliz ver a su hijo interpretando a un francés en su ciudad. Además, el reparto me acogió con los brazos abiertos. He hecho algunas amistades que guardaré de por vida. La ‘crème de la crème que pueden esperar los fanáticos de la temporada 3 es la presentación de Nicolas’’, dijo.

Al galanazo que llegará a la serie se unirá Melia Kreiling, quien le dará vida a Sofia Sideris, una artista de procedencia griega que impartirá un nuevo espectáculo en la galería de arte de Camille.