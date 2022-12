Michelle Renaud muestra la importancia de apoyar los sueños de los niños: su hijo debutó en los escenarios

Luego de la mediática ruptura con Danilo Carrera, Michelle Renaud ha estado muy enfocada en sus proyectos en televisión, así como en disfrutar su romance con Matías Novoa.

La pareja por fin confirmó que ambos tienen una relación y ahora demuestran lo mucho que se aman. Eso sí, el dueño definitivo del corazón de la actriz es nada más y nada menos que su hijo Marcelo.

El pequeño Marcelo nació en 2017 y es fruto de la relación de Michelle con Josué Alvarado. Las cosas no funcionaron y terminaron divorciándose en 2018. A pesar de que no se dio en los mejores términos y Michelle enfrentó varios problemas después, aseguró recientemente en el podcast La Magia del Caos que no ve el divorcio como un fracaso:

“Divorciarte no es ningún fracaso, es una decisión igual que casarte, casarse tampoco es un éxito, porque no es una meta (...) Siento que la gente tiene muchos tabúes alrededor del divorcio”, señaló.

La prioridad de Michelle siempre ha sido el bienestar de su hijo

La actriz ha sido señalada en varias ocasiones por no tener la capacidad de estar sola ya que siempre que termina una relación, empieza otra sin embargo, ella ha dejado claro que no busca satisfacer expectativas ajenas y que al final su prioridad será siempre Marcelo.

No importa si ella ahora está muy comprometida en la relación con Matías Novoa, siempre atenderá primero a su hijo y eso incluye apoyarlo en sus actividades e impulsar sus sueños.

Recientemente el pequeño tuvo “su gran debut” en los escenarios pues se presentó en la pastorela de su escuela, en la que interpreto al Rey Mago Baltasar.

“Muero de amor...ese es mi Baltasar”, escribió Michelle en el video que compartió en Instagram Stories. Al terminar la presentación, la actriz se unió muy emocionada a la ovación del público.

Tras la ruptura con el padre de su hijo, la actriz asumió hacerse cargo de él sola y eso ha implicado ejercer una crianza amorosa en la que le permite explorar el mundo a su modo.

“Yo duré ocho años con el papá de mi hijo enamoradísima absurdamente (…) Había muchas cosas de mi relación que eran muy tóxicas, que yo dejaba pasar por el enamoramiento que tenía. Y cuando me hice mamá, mi hijo me hizo entender que las cosas tóxicas no funcionan en una familia. Fue mi hijo el que me hizo tomar la decisión de que yo no quiero seguir en este matrimonio”, dijo en el podcast de Aislinn Derbez, La magia del caos.

Asimismo, siempre lo ha hecho parte de las nuevas relaciones que inicia ya que quiere darle un buen ejemplo, además de que su mayor deseo es darle la oportunidad de tener una familia unida.

“Vencí este rollo de sentir culpa por dejar a mi hijo. Me siento súper orgullosa de mí como mamá, de lo que estoy logrando. Estoy teniendo mi tiempo con mis amigas, con mi novio. Estoy teniendo todo porque al final estoy siendo el ejemplo de lo que queiro que Marcelo sea de grande”.