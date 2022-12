Celine Dion y su increíble transformación tras un delicado trastorno de salud: “Es difícil afrontarlo”

La famosa cantante Celine Dion está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, presenta un severo problema de salud que la hizo tomar la determinación de cancelar todos sus conciertos y presentaciones durante el 2023.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, la interprete de la canción de la película Titanic, ‘My heart will go on’, anunció que padece de una extraña enfermedad neurodegenerativa llamada, “Síndrome de la Persona Rígida” (SPR).

Un libro abierto para sus fans

Dion se someterá a un tratamiento y por esa razón debe alejarse de los escenarios, por lo que decidió contarles a sus fans lo que sucede.

“Hola a todos, siento haber tardado tanto en ponerme en contacto con todos ustedes. Los echo mucho de menos y estoy deseando subir al escenario y hablar con ustedes en persona. Como saben, siempre he sido un libro abierto y antes no estaba preparada para decir nada, pero ahora sí”, indicó.

Explicó que tiene un trastorno neurológico muy raro que afecta a muy pocas personas y decidió contarlo, pero antes aclaró que cuenta con un equipo de médicos que está a su lado y del apoyo de su familia, especialmente de sus hijos, reseñó Milenio.

“He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado. Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la Persona Rígida, que afecta a 1 de cada millón de personas. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”, expresó.

El difícil proceso que le tocará con el SPR

Según Orphanet (Portal de información de enfermedades raras y medicamentos huérfanos), el SPR se caracteriza por episodios de rigidez muscular en el tronco y los miembros del cuerpo.

“La rigidez muscular progresiva inmoviliza el tronco y las caderas, y la manera de andar se vuelve rígida y torpe. Los espasmos musculares dolorosos inducidos por reflejos o espontáneos pueden causar caídas graves”, destacan los expertos.

Explican que muchas veces estos espasmos “se producen por una sensibilidad aumentada al ruido, al tacto y como una respuesta al sobresalto”.

“Las personas con el síndrome también pueden asumir posturas anormales. La enfermedad afecta más a las mujeres que a los hombres. Este padecimiento termina dejando a las personas como estatuas humanas”.

“Lo único que sé es cantar”

Celine Dion es una mujer fuerte, aseguró que está trabajando muy duro con su equipo de médicos y especialmente con su terapeuta de medicina deportiva.

“Lo hago todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad de actuar de nuevo, pero tengo que admitir que ha sido una lucha”.

Finalizó la intervención de su video con un mensaje muy conmovedor a sus seguidores.