¿Quien es el guapo acompañante de Celine Dion?

Celine Dion se ha robado todas las miradas con sus recientes apariciones en la Semana de la Moda de París desde su llegada a la capital de Francia el pasado 22 de enero. Desde entonces se le ha visto en todos los eventos con un guapo galán que no la desampara ni a sol ni a sombra. Se trata del guapo y talentoso Pepe Muñoz.

Celine Dion y su guapo BFF, Pepe Muñoz

Pepe Muñoz es un ilustrador de moda que además se ha destacado por ser uno de los bailarines de apoyo de Celine Dion en sus más recientes espectáculos de residencia en Las Vegas así como en las últimas giras mundiales que realizó la cantante de éxitos como 'My heart will go on' y 'The Power of Love'.

Celine Dion, 50, and dancer pal Pepe Muñoz, 34, step out for Paris Haute Couture Week in leather https://t.co/tCY4RSdyK8 pic.twitter.com/Q6XhibOkuI — CelebJar (@JarCeleb) January 25, 2019

Celine, de 50 años, y Pepé, de 34 años, han sido vistos juntos en todas y cada una de las actividades de la semana de la moda parisina, aunque mucho se ha dicho de una posible relación entre ambos, todo parece indicar que esa realidad es imposible, primero porque Celine no está buscando una relación, menos con un compañero de trabajo. La segunda razón es que Pepe es abiertamente gay.

Celine Dion and Spanish dancer and designer Pepe Munoz attend the presentation of the Spring/Summer 2019 Haute Couture collection by RVDK Ronald van der Kemp Fashion House during the Paris Fashion Week pic.twitter.com/7lYPe29mYl — Elliot Wagland (@elliotwagland) January 23, 2019