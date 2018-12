Primer meme del año: Celine Dion enloquece en concierto de Lady Gaga

Lady Gaga cerró su año con el estreno de su residencia en Las Vegas titulada Enigma, sus primeras presentaciones han sido todo un suceso pero entre los momentos más memorables de esta primera serie de conciertos, hay uno en particular que ha logrado impactar a todos en las redes sociales, una invitada de lujo que lo dio todo en escena desde su asiento, nada más y nada menos que Celine Dion.

Lo cierto es que Celine Dion asistió como una simple mortal al concierto de Lady Gaga la noche del 30 de diciembre de 2018 , en Las Vegas, donde casualmente Dion fue residente durante muchos años. Ahora es el turno de Lady Gaga y Celine decidió asistir para apoyarla, pero lo que nadie imaginó, es que Celine tendría esas reacciones tan divertidas.

Celine Dion getting her life at Lady Gaga's show pic.twitter.com/Gj7oV28kf3

Saltando, haciendo las coreografías y disfrutando cada segundo, Celine dejó claro que es una fanática empedernida de Lady Gaga y que cada segundo del concierto lo disfrutó al máximo, al punto de que los videos que fueron grabados por los fans se han vuelto virales en las primeras horas de 2019 e incluso ya se considera como el primer meme del año, algo bastante peculiar considerando que Celine es muy neutra y nunca busca llamar la atención.

Celine Dion after #ENIGMA last night is me after every Gaga show (except I'm not wearing Balenciaga) pic.twitter.com/19NnJpQR8s

— Gaga Daily (@gagadaily) December 31, 2018