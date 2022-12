“La vida siempre te pone en el lugar correcto”: Michelle Renaud tiene todo para ser feliz

Michelle Renaud ha sido una de las famosas que ha dado grandes lecciones de vida sobre sanar las heridas de un corazón roto.

A través de sus redes sociales, la actriz se ha dedicado a compartir con sus seguidores sus momentos de crecimiento, desde su viaje como mamá soltera, hasta el conseguir sus proyectos soñados y el seguir creyendo en el amor pese a las decepciones.

Recientemente Michelle se convirtió en portada para la revista “Somos Houston” en donde habló de lo mucho que ha crecido.

“Hay tanto crecimiento de mi parte después de los años que han pasado y siento que la vida siempre te pone en el lugar correcto”, dijo en entrevista.

La protagonista de “La herencia” confesó que antes de ser actriz, estaba entre estudiar para ser abogada o medicina pero que finalmente se decidió por la actuación.

Para ella su mayor prioridad siempre ha sido su hijo Marcelo y sabiendo lo demandante que es la carrera, tomó fuerza y buscó la forma de convertirse en un buen ejemplo para él.

“Vencí este rollo de sentir culpa por dejar a mi hijo. Me siento súper orgullosa de mí como mamá, de lo que estoy logrando. Estoy teniendo mi tiempo con mis amigas, con mi novio. Estoy teniendo todo porque al final estoy siendo el ejemplo de lo que queiro que Marcelo sea de grande”.

Su relación con Matías Novoa llegó en el momento correcto

“Ahora con Matías me doy cuenta que la vida te manda lo que deseas cuando estás listo (...) Cuando vamos viviendo nos rompen el corazón, tenemos una decepción. Matías llega a mi vida en un momento donde me siento más madura, mucho más plena, con mucha más humildad en una relación y él viene a enseñarme viene a llenarme de estabilidad, de paz. estoy enamoradísima pero también estoy construyendo una relación con él muy armónica muy bonita que apuntamos hacia lo mismo. estoy plena con él”. — Michelle Renaud en entrevista con Somos Houston

Michelle ha aprendido a vivir sin rencores por el pasado y lo que no pudo ser

La actriz se casó con Josué Alvarado en 2016, luego de seis años de relación. Un año después dio la bienvenida a su hijo Marcelo y en 2018 terminó divorciándose, lo que trajo consigo una batalla legal que a la fecha no ha terminado.

“Yo duré ocho años con el papá de mi hijo enamoradísima absurdamente (…) Había muchas cosas de mi relación que eran muy tóxicas, que yo dejaba pasar por el enamoramiento que tenía. Y cuando me hice mamá, mi hijo me hizo entender que las cosas tóxicas no funcionan en una familia. Fue mi hijo el que me hizo tomar la decisión de que yo no quiero seguir en este matrimonio”, dijo en el podcast de Aislinn Derbez La magia del caos.

La actriz también tuvo una muy sonada relación con Danilo Carrera, a quien conoció en el set de Hijas de la luna. Tras tres años de relación, los actores terminaron su noviazgo a principios del 2021. Así lo anunciaron ambos en sus respectivas redes sociales y con la misma publicación, asegurando que la decisión fue de mutuo acuerdo y es que mientras ella quería conformar una familia y tener un segundo hijo, Danilo aseguró que no estaba listo para sentar cabeza y que aún quería vivir otras experiencias.

Aunque en varias ocasiones ha sido señalada por “no saber estar sola”, ella muestra que es feliz y que está teniendo la vida que desea.