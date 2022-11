Danilo Carrera dice que su nueva novia ‘sí tiene valores’ por no ser artista e indigna a fans de Michelle Renaud

Danilo Carrera le ha dado una nueva oportunidad al amor tras su mediática relación y ruptura con Michelle Renaud.

Así lo reveló durante un reciente encuentro con la prensa, en donde sin mencionar nombres, aseguró que se trata de alguien que no pertenece al espectáculo. Aunque esta vez el actor ha decidido llevar una relación alejada de los reflectores, ha sorprendido con unas declaraciones que inconcientemente podrían involucrar a su ex novia.

“Es una persona con valores totalmente diferentes, se dedica a la medicina, no tiene nada que ver con la actuación. Me encanta porque es mucho más inteligente que yo, sabe cinco idiomas, no es mexicana”, reveló el protagonista de Vencer la Ausencia.

Las declaraciones del actor fueron retomadas por el programa Hoy y fue Galilea Montijo la primera en reaccionar con desconcierto.

“Lo que dijo ahorita Danilo Carrera nos sacó de onda a las mujeres que nos dedicamos al medio artístico”, expresó la conductora.

Y ante los cuestionamientos de su compañero Paul Stanley sobre qué tipo de valores tiene ella, respondió: “Diferentes a los de una doctora. Danilo comunícate con nosotros porque yo te conozco y creo que también te dedicas al medio y creo que también tienes los mismos valores que una doctora”.

En redes sociales, internautas también reaccionaron a las declaraciones del actor

Al mencionar que su nueva novia “tiene otros valores” por no pertenecer al medio artístico, muchas mujeres expresaron su indignación y defendieron a Michelle Renaud pues lo vieron como una indirecta.

“Me suena a despecho, le sigue sangrando la herida!!!”. “Se pasó pero está ardido. Pensó que michell lo iva a llorar siempre pues no y ahora anda con alguien mejor”. “Pues qué quiso decir?? ya se le olvidó que Michelle fue quien lo ayudó a darse a conocer en México cuando recién llegó”. “A este tipo se le subieron los humos muy pronto, no quiero imaginar cuando tenga más fama que será de él claro que si sigue jugando de importante no va a llegar muy lejos”. “Mal Danilo acuérdate de los que hablan mal les va mal”. “A qué valores te refieres Danilo?? porque tú también eres del medio!!! Michelle de la que te salvaste!!”, se lee.

El actor mencionó antes a la revista TvNovelas que estaba feliz por la nueva relación de Michelle con Matías Novoa.

“Me encanta que haya conseguido una persona que comparta las mismas metas, le deseo mucho amor a ella y a su familia”, dijo.

Y es que una de las razones por las que separaron fue que la actriz quería tener más hijos y formar una familia, algo que Danilo no.