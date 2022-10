A Danilo Carrera ya no le quita el sueño Michelle Renaud: “En Egipto me robaron el corazón” Instagram @danilocarrerah

El actor ecuatoriano Danilo Carrera está en su mejor momento profesional y sentimental. Recientemente nos enteramos que será protagonista, junto a Aracely Arámbula de la nueva producción de Juan Osorio, “El Amor Invencible”, un remake de la telenovela de origen portugués “Amor salado: la esperanza nunca muere”.

En enero de 2021, la vida sentimental de Carrera sufrió un revés cuando él y Michelle Renaud le pusieron fin a su noviazgo de dos años.

Aseguró el actor ecuatoriano que llegó un momento de la relación que ya no tenían los mismos intereses, pues la actriz quería tener otro hijo y formar una familia, mientras que él no lo deseaba en ese momento.

No quería hijos

Hace unos días Michelle gritó a los cuatro vientos su relación con Matías Novoa, quien al igual que ella desea volver a convertirse en padre.

“Yo sí quiero tener hijos, en ese momento no quería”, contó entre risas a Raúl de Molina en El Gordo y La Flaca, reseñó Univisión.

Danilo dejó claro que su rompimiento con la protagonista de La Herencia “fue una decisión mutua” y que “la relación ya se había acabado […] Aprendimos lo que teníamos que aprender”.

Enamorado de una princesa “de verdad”

Ahora Danilo decidió que es tiempo de rehacer su vida con otro amor y confesó que se enamoró “de una princesa” en Egipto.

“[Mi corazón] me lo robaron por allá”, dijo en entrevista a Mezcal TV. “Conocí a una princesa”.

Explicó que la conoció en un viaje y se convirtió en una persona muy especial que le robó “lo que me queda de corazón”.

“Tal vez no me van a creer esto, pero nunca en mi vida he ligado o conocido a una persona por redes sociales, ¡Nunca! O sea, yo soy de ‘a la antigua’, en persona. Si veo una mujer que me gusta, voy, me le acerco, le hablo y le digo ‘¿qué onda guapa, quieres ser mi futura ex novia?’”, dijo entre risas.

Asegura que no le importa la distancia. “Pensamos que está lejos, pero no, en doce horas estás ahí”.

Y destaca que para él es una princesa, “una de verdad”.

“Eso es todo lo que voy a decir, conocí a una princesa. Hay oportunidades en la vida que no se pueden desaprovechar, ¡jajaja!, o sea, hay oportunidades que dices ‘¡Danilo, vas!’”.