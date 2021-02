Michelle Renaud y Danilo Carrera dan una lección de madurez y explican las razones de su ruptura

Michelle Renaud y Danilo Carrera protagonizaron una historia de amor apasionada, pero llena de polémicas y rumores. En sus más recientes publicaciones, los actores impactaron al anunciar su rompimiento.

Fue a través de una publicación de Instagram que ambos famosos anunciaron su separación con un comunicado y, desde entonces, los rumores abarrotaron las noticias.

“Con toda la tristeza del mundo pero, sabiendo que lo bailado nadie nos lo quita, queremos contarles que hemos decidido terminar nuestra linda relación. Hoy nos queremos más que nunca; tuvimos mucho aprendizaje juntos y les agradecemos a ustedes todas la muestras de cariño para nuestra relación. No se preocupen que solo termina la relación romántica pero jamás nuestra amistad y gran compañerismo. Seguimos muy contentos de estar trabajando juntos en QUERERLO TODO”, escribieron en el anuncio.

La noticia impactó a todo su público, especialmente por tratarse de una pareja que expresa constantemente su amor en las redes sociales y que no solo pasan tiempo de su relación, sino que trabajan juntos con el más reciente proyecto de ambos “Quererlo todo”.

Michelle Renaud y Danilo Carrera siguen amándose

Michelle Renaud y Danilo Carrera dan una lección de madurez y explican juntos las razones de su ruptura - Instagram

Lejos de los fuertes rumores de conflictos, celos y traiciones, la expareja se unió en una transmisión en vivo y aclaró que la verdadera razón de su separación se debe a que cada uno tiene objetivos diferentes de vida.

“Queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, hijos, y él también, pero no ahorita, y tenemos la misma edad, tenemos 32 años. Estoy adelantada en procesos, yo creo que ya estoy en edad de hacerlo, yo tengo un hijo y quiero otro pronto, quiero una familia”, dijo Renaud entre lágrimas.

En el extenso video, ambos se tomaron el tiempo para hablar de su relación y de las experiencias positivas que habían vivido juntos, además de agradecerse mutuamente por lo que vivieron.

En constante ocasiones, Danilo y Michelle explicaron que se siguen amando, pero que prefieren que no existan presiones que dañen su buena relación.

“Quizá si yo tuviera 35 o 36 estaría en ese punto de mi vida y es súper difícil, en verdad me duele me duele y me cuesta mucho porque hay muchísimo amor. También pienso en 50 o 60 años en estar contigo y algún día cumplir los sueños que teníamos y lo digo aquí: tal vez en la manera de cerrar la puerta, pero abrir una ventana”, aseguró el actor.

Pese al dolor que ambos atraviesan, la expareja ha dejado claro que siguen pasando tiempos juntos por su trabajo y por su amistad.

"Estamos en tiempos diferentes"

Michelle detalló que no quiere esperar tanto para convertirse en mamá y que espera darle un hermano pronto a su hijo Marcelo.

“A veces hay que saber tomar decisiones por nosotros, porque es súper importante el amor en una relación y nos sobra, la complicidad nos sobra, el equipo nos súper sobra, pero el problema que yo tengo es que Marcelo va a cumplir 4 y si tengo otro hijo quiero que no se lleven tanto… y si me espero tanto Marcelo va a tener 8 o 9 y va a haber mucha separación y algo que es muy importante en mi vida son mis hermanos”, explicó.

Danilo aclaró que tiene sueños similares a Michelle, sin embargo, son los tiempos lo que parecen dar un impedimento.

“Ni siquiera es que queramos cosas diferentes, sino estamos en tiempos diferentes, queremos lo mismo pero en este momento no se da y no es que ninguno quiera forzar al otro. Michelle no me quiere obligar a tener hijos o quedar embaraza”, dijo.

Entre lágrimas, ambos dejaron claro que se siguen amando y que prefieren permitir que cada uno siga su camino para encontrar felicidad.

“Pongo todas las herramientas para que tú brilles, porque sé que si tú brillas, yo voy a brillar y si tú tienes éxito, yo voy a tener éxito”, señaló el actor.

Más sobre este tema:

Los comentarios sobre el hijo de Michelle Renaud demuestran que el Internet puede ser muy cruel

Michelle Renaud confesó que le pidieron ponerse implantes de senos y glúteos para protagonizar telenovelas

Al igual que Michelle Renaud, esta actriz mexicana se quita sus implantes de senos

Te mostramos en video: